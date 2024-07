Culturisme : trois athlètes brillent à Montréal

Trois athlètes de la région se sont démarqués lors du Classique Naturel Popeye’s Supplément, une compétition de culturisme, qui se tenait le 20 juillet dernier, à Montréal. Océanne Veilleux, de Rivière-du-Loup, ainsi que Frédérick Raymond et Even Michaud, de Témiscouata-sur-le-Lac, sont montés sur les marches du podium, et ce, plus d’une fois.

Plusieurs athlètes amateurs étaient présents à ce championnat de niveau régional, dans le but de mettre la main sur une victoire leur permettant de se qualifier pour le «Natural Canada Pro Qualifer», et, ainsi, tenter d’atteindre les rangs professionnels.

À sa quatrième compétition en carrière, Océanne Veilleux, 23 ans, a remporté la médaille d’or dans la catégorie «Women’s Bikini - Open Class C». Elle s’est notamment imposée devant les 75 compétitrices de sa catégorie, toutes classes confondues, en remportant le titre de «Overall Winner». Les athlètes ayant décroché la première place de leur classe respective s’affrontaient, en finale, afin d’obtenir ce titre ultime.

«J’ai travaillé très fort. Je suis très contente du résultat», a souligné la jeune athlète, qui s’est mesuré à des femmes plus vieilles et avec une grande maturité musculaire. «Ça faisait deux ans que je n’avais pas compétitionner. J’avais pris du temps pour améliorer mon physique et prendre de la masse. C’était un “come-back”», a-t-elle expliqué.

Le «bodybuilding» est une discipline qui la passionne depuis quelques années déjà, et dans laquelle elle met énormément d’efforts. «De repousser mes limites à chaque fois et d’améliorer mon physique de compétition en compétition, moi, c’est ce qui me motive le plus. […] Ça me permet de me dépasser, surtout», a mentionné Océanne Veilleux.

De son côté, Frédérick Raymond, 26 ans, a remporté le «Overall Winner» dans la catégorie «Men’s Bodybuilding – Open Middleweight». Il a également grimpé sur la première marche du podium dans le «Men’s Classic Physique – True Novice A» ainsi que le «Men’s Classic Physique – Open Class A».

Even Michaud a quant à lui décroché la première place dans les catégories «Men’s Physique – True Novice», et «Men’s Physique – Junior». L’athlète de 23 ans s’est aussi mérité la médaille d’argent dans la catégorie «Men’s Physique – Open Class B».

Des résultats fort impressionnants, d’autant plus qu’il s’agissait d’une toute première expérience en culturisme pour les deux témiscouatains. «Quand je suis revenu de Montréal, j’étais un petit peu sur un nuage», a exprimé Frédérick Raymond.

Ensemble, les deux amis ont décidé de se lancer dans grande cette aventure. «On s’était déjà parlé un peu de peut-être faire une compétition. Un moment donné, Even m’a lancé l’idée et j’ai dit : “Pourquoi pas? À deux, c’est plus facile”», a expliqué Frédérick Raymond. «On se soutenait.» «On se motivait entre nous autres aussi», a ajouté Even Michaud. «Ça nous a beaucoup aidé.»

Frédérick Raymond et Even Michaud, qui présentaient déjà une bonne forme physique, ont dû faire preuve de beaucoup de détermination et de discipline au cours d’une préparation d’environ 25 semaines avant la compétition. Que ce soit l’alimentation, la consommation d’eau et le sommeil, tout était soigneusement calculé. À cela s’ajoutait, évidemment, des séances de musculation et de cardio. «C’est dur physiquement, mais aussi beaucoup mentalement», a confié Frédérick Raymond.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : TORONTO

Les trois athlètes seront de retour sur la scène dans moins de deux semaines. Océanne Veilleux, Frédérick Raymond et Even Michaud participeront au «Natural Canada Pro Qualifer», un championnat national de culturisme, qui aura lieu le 3 aout prochain, à Toronto. D’ici là, chacun poursuivra son plan d’entrainement.

«C’est sûr que je vise encore une fois le “Overall”. Et si je l’obtiens là-bas, ça me donne ma carte professionnelle. Ma carte IFBB pro», a précisé Océanne Veilleux. «Ça nous ouvre plus de compétitons à l’international […] C’est une autre “game”, complètement.»

Pour sa part, Frédérick Raymond est bien conscient du calibre plus élevé que promet cette compétition. «Je ne vise pas vraiment de position, mais je le fais aussi pour un “trip” avec mon chum […] On va voir.»

Even Michaud se dit confiant pour la classe «Junior». «J’ai quand même des bonnes attentes», a-t-il souligné. L’athlète tentera également de s’illustrer dans la classe «Open», plus compétitive, et réunissant des culturistes de tous les âges.