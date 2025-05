Premier Tech investit dans le programme Embarquez! 

Les liens qui unissent l’entreprise Premier Tech de Rivière-du-Loup et le cyclisme sont bien documentés. La multinationale contribue à tous les niveaux du sport, de l’amateur et du récréatif, aux équipes de développement, jusqu’au circuit World Tour. Cet engagement s’illustre aussi maintenant à travers le programme québécois Embarquez!, une initiative visant à donner aux enfants du primaire l’autonomie nécessaire pour faire du vélo en toute sécurité.

La Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) a annoncé, ce jeudi 8 mai à l’École Vents-et-Marées de Cacouna, que Premier Tech s’était engagée à soutenir financièrement ce programme qui se développe depuis 2023 à travers la province. L’entente est d’une durée de trois ans, mais déjà, la possibilité d’une reconduction est évoquée.

L’apport financier de Premier Tech, a-t-on précisé, permettra au programme d’offrir des ateliers à travers plusieurs régions du Québec, dont le Bas-Saint-Laurent, et même au sein de communautés autochtones. Il est décrit comme «un levier d’innovation et d’adaptation aux réalités diverses du Québec».

«Chez Premier Tech, nous croyons que des initiatives comme Embarquez! peuvent réellement changer la vie des jeunes et contribuer positivement à leurs communautés. En les soutenant dans le développement de leur autonomie et de leur confiance, tout en encourageant un mode de vie actif, nous participons concrètement à la promotion de la mobilité et au bien-être de la prochaine génération», s’est réjoui Yvan Pelletier, vice-président principal développement organisationnel chez Premier Tech.

La somme investie par l’entreprise de Rivière-du-Loup n’a pas été précisée. Il s’agit toutefois d’un soutien «important», a reconnu Louis Barbeau, directeur général de la FSQC.

Il raconte que le président et chef de la direction de Premier Tech, Jean Bélanger, est tombé sous le charme de l’offre du programme. «Lorsque je l’ai approché avec différents projets, il m’a confié vouloir s’associer à [une initiative] qui allait faire une réelle différence, quelque chose qui n’était peut-être pas déjà encouragé», a-t-il décrit.

«Quand je lui ai parlé de ce programme, de la cause, du développement de l’autonomie chez les jeunes, c’est quelque chose qui l’a vraiment allumé et qui correspondait aux valeurs de l’entreprise.»

Il ajoute sans cachette que «l’apport de Premier Tech a été déterminant dans l’évolution du programme Embarquez!». Sans de tels partenaires, a-t-il répété, le projet «ne pourrait pas exister».

Notons que le soutien de Premier Tech est en partie possible grâce à l’engagement direct des équipiers. Dans le cadre d’un projet de modernisation du parc informatique, des équipements encore fonctionnels, mais remplacés à l’interne, ont été proposés à prix réduit aux membres des équipes. L’ensemble des fonds recueillis dans le cadre de cette initiative sont versés à Embarquez!, contribuant ainsi directement à son financement.

DU VÉLO EN CONFIANCE

Le programme Embarquez! s’adresse aux enfants de la 3e à la 6e année du primaire. Avec une flotte d’une trentaine de bicyclettes, des instructeurs expérimentés accompagnent les jeunes à travers différentes activités. Pour certains, c’est la découverte de l’équilibre, du mouvement et de la liberté offerte par le cyclisme. Pour d’autres, c’est un moment de perfectionner leur technique et d’en apprendre plus sur la mécanique du vélo.

Naomie et Jacob, deux élèves de 11 ans de l’École Vents-et-Marées de Cacouna, ont beaucoup apprécié leur expérience, le 8 mai. Un circuit avait été aménagé au cœur de leur terrain de jeux.

«J’ai appris par exemple qu’il ne fallait pas seulement utiliser le frein avant, ni appuyer trop fort, pour ne pas risquer de tomber […] Quand je vais faire du vélo chez moi, ce sera encore plus le fun», a partagé Jacob. «J’ai l’impression que je vais pouvoir utiliser mon vélo de la bonne façon maintenant, avec plus d’aisance et de confiance», a complété Naomie, tout sourire.

Non loin, la directrice de l’école, Caroline Lévesque, se réjouissait aussi d’accueillir le projet. «Le programme Embarquez! représente bien plus qu’une simple activité : il offre à nos jeunes une occasion concrète de se dépasser, de développer leur confiance et de découvrir le plaisir d’un mode de vie actif», a-t-elle souligné. «C’est un très beau complément à notre programme des arts du cirque qui est au cœur du projet éducatif de l’école.»

Depuis 2024, le programme Embarquez! a multiplié les activités aux quatre coins du Bas-Saint-Laurent. En plus des visites aux écoles Vents-et-Marées de Cacouna, Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup et Hudon-Ferland de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, l’équipe s’est déplacée dans différents camps de jours du KRTB.

Des activités de fatbike ont aussi été organisées en collaboration avec l’école Joly de Rivière-du-Loup et l’école Desbiens de Saint-Arsène.