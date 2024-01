Rétrospective 2023 : novembre

Info Dimanche vous présente sa revue de l’année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Maxime Lizotte performe au Championnat culinaire canadien

Le chef de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, Maxime Lizotte, a participé à la finale québécoise du Championnat culinaire canadien (CCC), le 30 octobre. Une expérience enrichissante qui pavera certainement la voie à nouvelles opportunités dans les semaines et mois à venir.

Acquisition de la Cabane à Mario : De l'érable au TGV à 500 km/h

L'engagement est l'un des facteurs les plus déterminants de la réussite. Parlez-en à Vincent More, copropriétaire de Nokomis établie à Notre-Dame-des-Neiges, qui, plutôt que de se reposer sur ses lauriers, a fait l’acquisition de La Cabane à Mario en juin dernier. Et voilà l’hommes d’affaires et maire de Notre-Dame-du-Portage lancé à l’assaut des foires et marchés de Noël européens.

Le jour du Souvenir pour se souvenir, réfléchir… et construire des ponts

Le 11 novembre, la Sonnerie aux morts résonnait un peu partout au pays, notamment au carré Dubé à Rivière-du-Loup. Elle marquait un silence observé en l’honneur de ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie au nom de la liberté, de la démocratie, mais aussi pour marquer l’armistice de 1918.

Au nom de l’acer, le Domaine Vallier Robert

À l'aube de ses 30 ans, le Domaine Acer d’Auclair devient le Domaine Vallier Robert. Après plus de deux décennies à s'imposer dans le domaine des vins de sèves d’érable, l'entreprise témiscouataine démontre avec la reconnaissance de l'acer qu'elle est arrivée à un point tournant dans son développement et qu'il est temps de mettre de l'avant tout le travail et l'expertise de son fondateur, Vallier Robert.

Un four à pain collectif ravive des souvenirs à Notre-Dame-des-Neiges

Sur le bord du fleuve à la Grève Morency de Notre-Dame-des-Neiges, un four à pain a été construit par le comité Voisins Solidaires de la municipalité. Ce projet réalisé dans les derniers mois a attiré de nombreux curieux dont «les yeux se sont allumés par les souvenirs ravivés» et permis des échanges enrichissants entre citoyens, souligne Gabriel Chartier-Primeau.

Nathalie Decaigny nommée à la présidence de l’APAQ

Le 30 octobre, Nathalie Decaigny, copropriétaire du Domaine Vallier Robert, a vu un projet de longue date se concrétiser. L'Association des producteurs d'acers du Québec, l'APAQ, a été officiellement fondée. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, elle en a été élue présidente.

Soucy Industriel 70e au top 300 des PME

Le Québec est une terre fertile. Mais au-delà de son agriculture, de sa foresterie et de sa sylviculture, il y foisonne de nombreuses de petites et moyennes entreprises (PME). Le cœur de l'économie québécoise bat au rythme de ses PME et Soucy Industriel n'y fait pas exception. L'entreprise se classe même au 70e rang du top 300 des PME du journal Les Affaires.

Prolongement de l’autoroute 20 : «Les choses avancent» - Geneviève Guilbault

Les déclarations de la ministre des Transports du Québec, Geneviève Guilbault et des députées Maïté Blanchette Vézina (Rimouski) et Amélie Dionne (Rivière-du-Loup-Témiscouata) concernant le prolongement de l’autoroute 20 entre Notre-Dame-des-Neiges et Rimouski ont été complètement ensevelies sous les protestations d’une cinquantaine de manifestants opposés au projet.

Des entreprises du KRTB affectées par la consignation modernisée

Plusieurs semaines se sont écoulées depuis l’entrée en vigueur de la première phase de modernisation de la consigne au Québec. Le 1er novembre, presque tous les contenants de boisson en aluminium ont été ajoutés au système de recyclage en place. Une mise à jour attendue, mais qui a un impact énorme chez des détaillants du KRTB, plus particulièrement ceux de plus petite envergure.

Projet de 60 nouvelles places en CPE à Rivière-du-Loup

Le CPE des Jardins Jolis convoite un bâtiment vacant de la rue Témiscouata à Rivière-du-Loup afin d’y aménager une installation de 60 nouvelles places en services de garde. Selon la directrice générale du CPE, Mary-Eve Gauvin, il reste encore des étapes à franchir avant que cette vision ne se concrétise.

Trajectoires Hommes du KRTB récipiendaire du 4e Prix Hommage Guy Corneau

L’organisme Trajectoires Hommes du KRTB s’est vu décerner le 4e Prix Hommage Guy Corneau par Hommes Québec, dans la catégorie «Organisme», pour son projet «Un toit pour nous».

Fermeture de la caisse à Saint-Antonin : la décision de Desjardins est définitive

Le directeur général de la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup, Serge Ferrand, a confirmé à Info Dimanche que la fermeture de l’établissement à Saint-Antonin était définitive. Ainsi, malgré la pétition de 1 047 signatures présentée devant les élus de la ville lors de la plus récente séance du conseil municipal le 13 novembre, l’organisation ne reviendra pas sur son choix.

Front commun : début de trois jours de grève

Sous fond de musique, d’échanges et de klaxons, une centaine de membres du Front commun se sont rassemblés devant le Cégep de Rivière-du-Loup le 21 novembre. C'est le début d’une grève de trois jours qui mobilisera quelque 420 000 travailleurs des secteurs public et parapublic partout au Québec.

Nagano Skate fait sa place dans les vestiaires de la LNH

La mort du joueur de hockey américain Adam Johnson, coupé à la gorge par la lame d’un patin lors d’un match professionnel en Angleterre, en octobre, a relancé le débat sur la protection des joueurs, notamment contre les coupures. Et alors que les athlètes et les équipes s’arrachent les meilleures pièces d’équipement disponibles, une entreprise québécoise se démarque : Nagano Skate.

«La main à la pâte», une tradition appréciée de tous

Si l’on pouvait associer une odeur au temps des Fêtes et ses grandes tablées, ce serait sans aucun doute celle qui émanait des cuisines du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir. L’événement «La main à la pâte», qui réunit élèves, enseignants et bénévoles afin d’amasser des fonds pour la Maison de la Famille du Grand-Portage, a pu se tenir pour une 11e édition.

Plonger au cœur des moules zébrées à Témiscouata-sur-le-Lac

Un plongeur professionnel de Témiscouata-sur-le-Lac, Jonathan Bouchard de Plongée JB, a capturé des images saisissantes du fléau de la moule zébrée dans le lac Témiscouata le 26 novembre. Plongée au cœur de la problématique de cette espèce envahissante détectée en 2022 sur le territoire témilacois.

Le Front commun annonce sept nouvelles journées de grève

L’affiliation des syndicats CSN, CSQ, FTQ, APTS du Front commun annonçait une semaine de grève, le 28 novembre. Les 420 000 membres des secteurs public et parapublic ont débrayé du 8 au 14 décembre partout à travers le Québec, ce qui a entrainé la fermeture temporaire de plusieurs écoles.

La région en vedette dans un vidéoclip de Bleu Jeans Bleu

Les amateurs du populaire du groupe Bleu Jeans Bleu reconnaitront de nombreux visages connus et des paysages de la région de Rivière-du-Loup et du Kamouraska dans le tout nouveau vidéoclip de la chanson «Crazy carpet», diffusé le 27 novembre.

Les émanations et odeurs de Charbon de bois franc Basques inquiètent

Smog, fumée et fortes odeurs de brulé…Les émanations provenant de l’usine Charbon de bois franc Basques, située à Saint-Mathieu-de-Rioux, préoccupent un groupe de citoyens de la municipalité. Les inquiétudes ne datent d’ailleurs pas d’hier, mais ils souhaitent que le dossier puisse enfin progresser pour le mieux, le plus rapidement possible.

