Soucy Industriel 70e au top 300 des PME

Le Québec est une terre fertile. Mais au-delà de son agriculture, de sa foresterie et de sa sylviculture, il y foisonne de nombreuses de petites et moyennes entreprises (PME). Le cœur de l'économie québécoise bat au rythme de ses PME et Soucy Industriel n'y fait pas exception. L'entreprise se classe même au 70e rang du top 300 des PME du journal Les Affaires publié la semaine dernière.

Quand il regarde en arrière, en près de 25 ans à la tête de l'entreprise, Frédérick Soucy est fier du chemin parcouru. «Il y a beaucoup de travail, c'est vrai, il y a aussi une part de chance, mais surtout, il y a une équipe de crinqués derrière ce succès. Je me souviens, quand on a commencé à penser à traverser le fleuve pour aller sur la Côte-Nord, les grands chantiers, on a dû convaincre. Et j'ai été appuyé par certains qui sont encore ici avec nous», raconte l'entrepreneur.

D'une vieille fonderie convertie en atelier de soudure de la rue Témiscouata, l'entreprise s'est positionnée comme partenaire à des projets d'envergure. Adélard Soucy devenue Soucy Industriel s’est retrouvée partenaire sur des chantiers «comme on en voyait juste à la télé», lance fièrement son président.

Pour ce dernier, le classement du journal Les Affaires illustre la somme des efforts fournis par son équipe. «C'est l'accomplissement d'une équipe qui y a cru, qui y a mis les efforts et l'énergie pour nous amener là. Et pendant ce parcours, ces années folles, il faut le dire, nous avons eu beaucoup de plaisir. Au début, on réalisait des travaux que nous n'avions encore jamais faits. La confiance était basée sur les idées et les innovations.»

Malgré l'abandon de son projet d’effectuer des travaux de maintenance sur des bateaux au port de Gros-Cacouna, l'entreprise louperivoise maintient ses efforts de positionnement quant au déploiement d'une stratégie maritime au Canada. La compagnie a été fondée à Rivière-du-Loup depuis 1931, mais Frédérick Soucy rappelle ne pas savoir ce que l'avenir lui réserve.

«Soucy Industriel, comme je le rappelle souvent, est une "buisness" d'opportunité. On développe beaucoup de marchés en dehors de la région. Tout dépendra des opportunités, mais actuellement, nous sommes bien ici, je suis heureux d'où nous sommes et j'ai plaisir à évoluer ici.»

À noter que seulement deux autres PME du Bas-Saint-Laurent sont incluses dans le palmarès, soit Miralis de Saint-Anaclet, spécialisée dans la fabrication d’armoires de cuisine et de salles de bain qui apparait au 54e rang et Entreprises Claveau de Mont-Joli, un entrepreneur général de travaux de construction de routes, au 223e échelon.

Soucy Industriel aujourd'hui œuvre sur différents chantiers québécois et même ontariens et compte 239 employés. L'entreprise s'est aussi retrouvée dans le palmarès Growth 500 publié par le magazine Maclean’s en 2018 et en 2019. Ce classement place les entreprises canadiennes selon la croissance de leurs revenus sur cinq ans.

Le classement des 300 plus grandes PME du Québec 2023 est établi en fonction du nombre d’employés à temps plein au Québec déclaré au 30 juin 2023 par chaque entreprise. Les entreprises ayant un profil dans la base de données de Les Affaires ont été sollicitées pour remplir un formulaire de façon volontaire du 1er aout au 29 septembre 2023. Les entreprises ayant plus de 300 employés ont été exclues.