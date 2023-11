Fermeture de la caisse à Saint-Antonin : la décision de Desjardins est définitive

Le directeur général de la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup, Serge Ferrand, a confirmé à Info Dimanche que la fermeture de l’établissement à Saint-Antonin était définitive. Ainsi, malgré la pétition de 1 047 signatures présentée devant les élus de la ville lors de la plus récente séance du conseil municipal le 13 novembre, l’organisation ne reviendra pas sur son choix.

«La décision est définitive, elle est entérinée par le conseil d’administration de la caisse, elle est aussi autorisée avec le mouvement Desjardins», soutient M. Ferrand.

Le CA de la caisse y réfléchissait depuis déjà trois ans puisque les chiffres de transactions ne cessaient de chuter. «On est même pas dans les transactions de base qu’on s’attend d’un point de service et d’un guichet», souligne-t-il. Dans les trois dernières années, 50 % des transactions au comptoir ont diminué et celles du côté du guichet ont baissé de 45 %.

De son côté, l’initiatrice de la pétition, Micheline Ouellet, croit qu’il est impératif de conserver la Caisse Desjardins à Saint-Antonin puisque le territoire est devenu une ville il y a deux ans et qu’il est en constant développement. Il est important pour la citoyenne que la ville conserve ses acquis pour la population et les commerces établis.

Une cinquantaine de personnes l’ont accompagnée pendant la période de questions afin d’obtenir l’appui du maire dans leurs démarches. Elle n’a pas senti de quel côté penchait ce dernier sur la question.

Le maire de la Ville de Saint-Antonin Michel Nadeau n’a pas été surpris de la démarche citoyenne pour la conservation de la caisse : «c’est normal que les gens réagissent. Même nous autres [les élus] on a réagi», partage-t-il.

Il appuie les signataires dans leurs démarches. «On a toujours été du bord des citoyens», assure-t-il, tout en indiquant que la décision de fermeture était hors de leur contrôle. «La Caisse populaire, c’est une entité complètement différente. On ne peut pas empêcher [Desjardins] de fermer des caisses», explique-t-il.

«Je calcule qu’on a [déjà] eu un sursis à Saint-Antonin, partage-t-il. Aujourd’hui on s’en vient dans un autre monde […] avec les nouvelles technologies».

La majorité des transactions peuvent maintenant se faire à portée de la main. «Je comprends les personnes plus âgées qui ne sont pas habituées à ça […], je suis comme eux autres», désigne-t-il. Toutefois, il pense qu’il faut s’adapter à ces changements.

Serge Ferrand abonde dans le même sens : «La réalité c’est qu’aujourd’hui, les transactions qui se font au comptoir et au guichet représentent à peine 2 %». Pour gérer les demandes à Saint-Antonin, le quart d’un seul employé serait suffisant, partage-t-il. Toutefois, selon les règles de l’institution financière, deux caissières doivent travailler en même temps, pour des raisons de sécurité.

Rappelons qu’au moment de l’annonce de la fermeture de la caisse le 25 septembre, Desjardins a indiqué donner le bâtiment à Saint-Antonin. Ce don d’une valeur marchande de 275 000 $ permettra à la Ville d’y loger la Maison des jeunes.

«On ne laisse pas tomber Saint-Antonin, au contraire», confie M. Ferrand. Ce dernier est présentement en contact avec le responsable de la Maison des jeunes afin qu’un espace éducatif soit pensé dans la bâtisse. La Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup pourrait et aimerait y éduquer les jeunes et les moins jeunes à être autonomes avec leurs finances, à effectuer le virage numérique de leurs transactions et repérer le danger des fraudes, entre autres.

Par cet accompagnement, Desjardins veut continuer à être présent pour ses membres et valoriser des liens intergénérationnels entre les jeunes et les ainés. À la suite de la fermeture de la caisse, les citoyens désirant continuer à faire des transactions au comptoir pourront compter sur le transport Vas-y sans frais et retirer de l’argent au dépanneur l’Épicier du village. La Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup assumera les couts du transport et les frais de retrait du commerce.