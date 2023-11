De l'érable au TGV à 500 km/h

L'engagement est l'un des facteurs les plus déterminants de la réussite. Parlez-en à Vincent More, copropriétaire de Nokomis établie à Notre-Dame-des-Neiges, qui, plutôt que de se reposer sur ses lauriers, a fait l’acquisition de La Cabane à Mario en juin dernier. Et voilà l’hommes d’affaires et maire de Notre-Dame-du-Portage lancé à l’assaut des foires et marchés de Noël européens.

«J'avais besoin d'un défi», lance Vincent More, en riant. L’immobilisme, se satisfaire, pantouflard, dans la réussite de Nokomis qui essaime aujourd’hui ses produits aux quatre coins du monde n’a jamais été une option. L’inaction n’est pas non plus dans ses gènes d’entrepreneur.

Dans la première loi de Newton, le principe d'inertie veut que tout corps persévère dans l'état de repos dans lequel il se trouve, à moins qu'une force n'agisse sur lui, et ne le contraigne à changer d'état. Dans ses mots, Vincent More décrit son nouveau quotidien comme celui d'un train filant à grande vitesse.

«Cette entreprise-là, c'est comme si j'avais acheté un TGV [train à grande vitesse] qui roule à 500 km/h. Il faut vite rentrer dedans et c'est un gros défi. Mais ça se passe bien. J'ai récupéré les actifs, le stock. Ils venaient juste de déménager et ils ne l'avaient même pas encore déballé dans le nouvel entrepôt», raconte le nouveau propriétaire.

C’est que la saison des foires et des populaires marchés de Noël bat déjà son plein sur le Vieux Continent. Vincent More se trouve en Europe depuis le 1er novembre, et ce jusqu'au 10 janvier. Il sillonnera les routes de la France, de la Belgique et en Hollande. «On termine les foires d'automne, dont Dijon en ce moment et ensuite ce sera 36 marchés de Noël.»

Et la suite ? Optimiser l’entreprise, répond l’homme d’affaires.

LA CABANE À MARIO 2.0

La Cabane à Mario, rebaptisée depuis son rachat pour La Cabane à Mario 2.0, n'est pas une érablière, mais plutôt une entreprise fondée par Mario Fortier, spécialisée dans la distribution de produits québécois et destinés aux foires et marchés de Noël européens.

«Il y a une synergie entre les deux entreprises. Évidemment, nous offrons des produits d’érable de qualité supérieure, mais pas que ! On parle ici de bière de microbrasserie québécoise, de whisky, de cidre, les célèbres queues de castor, de poutine aussi. C'est fou ici l'engouement pour la poutine, on va avoir 18 restaurants à poutine sur les 36 marchés», raconte M. More.

En France, Nokomis transige avec Planète Bison, une entreprise importatrice de produits canadiens qui vend ces produits aux revendeurs français. Cette entreprise fournissait déjà la Cabane à Mario. Au fil du temps, la Cabane est devenue son plus important client.

«Je connais Mario depuis quelques années. Quand j'ai su qu'il souhaitait arrêter, je me suis dit que ça pourrait bien m'intéresser. J'ai donc acheté l'entreprise le 30 juin. On ne fait que de l'évènementiel, les foires et les marchés de Noël. On change de ville tout le temps, j'aime ce côté un peu gitan», raconte l'homme d'affaires.

La Cabane à Mario 2.0 compte 174 employés temporaires et près d’une dizaine à temps complet. Mario Fortier demeure présent jusqu’à la mi-décembre, après quoi sonnera l’heure de la retraite. Le siège social a déjà été rapatrié à Notre-Dame-des-Neiges, dans les locaux de Nokomis qui emploie déjà entre 15 et 20 personnes à temps plein.

FINANCEMENT

L'investissement est conséquent, 1,75 M$, dont 1,5 M$ sont issus des Fonds régionaux de solidarité FTQ Bas-Saint-Laurent et de 250 000 $ du Fonds local de solidarité de la MRC des Basques.

«Nous sommes fiers de cette relève pour La Cabane à Mario qui assure la croissance, mais surtout la continuité de ses activités à travers le monde avec la vision d’avenir de Nokomis. En effet, la Cabane à Mario pourra continuer de faire connaître les délices du Québec, et ce, en poursuivant les célébrations de Noël dans leurs marchés de Noël opérés en France et en Belgique avec une touche du Québec. On contribue au dynamisme du Bas-Saint-Laurent et nous comptons poursuivre dans cette voie !», a commenté David Lord, vice-président régional des Fonds régionaux de solidarité FTQ pour le Bas-Saint-Laurent.