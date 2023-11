Trajectoires Hommes du KRTB récipiendaire du 4e Prix Hommage Guy Corneau

L’organisme Trajectoires Hommes du KRTB s’est récemment vu décerner le 4e Prix Hommage Guy Corneau, dans la catégorie «Organisme», pour son projet «Un toit pour nous».

«Ça fait chaud au cœur», souligne le directeur de l’organisme Trajectoire Hommes du KRTB, Luc Laforest. «C’est une belle tape dans le dos pour l’équipe, surtout depuis trois ans avec l’achat du nouveau bâtiment, avec l’avènement de notre nouveau service d’hébergement. Toute l’équipe a travaillée très fort. C’est une belle reconnaissance.»

Il s’agit d’un tout premier prix provincial pour l’organisme à but non lucratif. Plus tôt cette année, Trajectoires Hommes du KRTB s’est vu attribuer le Prestige «Finaliste coup de cœur» dans le cadre du 47e Gala des Prestiges de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup.

«Avoir réussi à mener à bien une campagne de financement d’un million de dollars mérite d’être souligné», déclare Richard Bellemare, président du comité Prix Hommage Guy Corneau, dans un communiqué de presse. Sur l’objectif ambitieux, plus de 940 000 $ ont été récoltés en argent, et plusieurs autres dizaines de milliers de dollars ont été amassés grâce à différentes contributions.

«UN TOIT POUR NOUS»

«Un toit pour nous» est un service d’hébergement temporaire pour hommes et pères avec enfants. L’ouverture officielle du bâtiment situé au 148, rue Fraser à Rivière-du-Loup, avait lieu en mai dernier. Ce dernier compte un total de cinq logements, soit deux logements 3 ½ et trois studios.

Unique au Bas-Saint-Laurent, le service connait une forte demande. «Les cinq appartements sont complets. On a même, malheureusement, une liste d’attente», mentionne M. Laforest.

Les utilisateurs peuvent bénéficier d’un temps d’arrêt pour reprendre le contrôle de leur vie, contribuer à améliorer leur condition de vie et leur mieux-être. «Les gars sortent d’ici satisfaits. La plupart ont réalisés leur objectif qui était, soit de se trouver un autre appartement, un emploi», explique-t-il.

«On est vraiment content des résultats que ça peut apporter jusqu’à présent», confie le directeur de Trajectoires Hommes du KRTB, pour qui le projet a longtemps été un rêve.

TRAJECTOIRES HOMMES DU KRTB

Fondé en 1992, l’organisme Trajectoires Hommes du KRTB œuvre depuis 31 ans déjà auprès des hommes en difficulté. «À la base, Trajectoires Hommes travaillait uniquement auprès des hommes qui étaient auteur de violence conjugale et familiale», précise M. Laforest. Depuis le début des années 2000, l’organisme a élargi ses services pour venir en aide aux hommes avec des difficultés plus générales, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. «Des organismes pour hommes, ça ne court pas les rues. On a de grands territoires à couvrir, alors autant leur offrir le plus de services possible.»

D’autres projets devraient tranquillement voir le jour au cours de la prochaine année, tel qu'un nouveau programme de groupe s’adressant aux hommes auteur de violence conjugale, et ayant une double problématique, comme des problèmes de dépendance.