Un four à pain collectif ravive des souvenirs à Notre-Dame-des-Neiges

Sur le bord du fleuve à la Grève Morency de Notre-Dame-des-Neiges, un four à pain a été construit par le comité Voisins Solidaires de la municipalité. Ce projet réalisé dans les derniers mois, mais finalisé il y a deux semaines a attiré de nombreux curieux dont «les yeux se sont allumés par les souvenirs ravivés» et permis des échanges enrichissants entre citoyens, souligne Gabriel Chartier-Primeau.

Initiateur du projet, M. Chartier-Primeau indique que l’idée du four à pain artisanal a été évidente pour lui : «Tout le monde aime manger de la pizza! Ça va rallier autant les enfants que les adultes ou les ainés dans un contexte d’activité non payante ou à contribution volontaire».

Le début des travaux s’est donc amorcé dès juillet. Sept jours de travail ont été nécessaires pour la conception du four communautaire. Les membres du comité, ainsi que des citoyens souhaitant mettre la main à la pâte, ont commencé à façonner la première dalle de béton. Ensuite, un caisson a été fabriqué. Une seconde surface de béton a été modelée sur ce dernier avec des briques réfractaires.

La voûte où s’accumule la chaleur a été réalisée en deux temps. Pour la concevoir, de l’argile et de la paille ont été mélangées. L’étape finale a été la confection du toit pour protéger le four à pain des intempéries. Deux journées ont permis de le terminer et de conclure le projet.

«Il figure bien», a lancé Gabriel Chartier-Primeau. Un feu a déjà été allumé afin de bien faire sécher le four. Les membres du comité sont déjà dans une perspective d’entretien. Éventuellement, ils choisiront une huile pour protéger la construction. De la céramique sera aussi ajoutée devant la structure et des accessoires seront achetés pour bien l’utiliser. «On a hâte à la première fournée», s’est exclamé l’initiateur du projet.

UNE ACTIVITÉ RASSEMBLEUSE

Tous les participants ont adoré l’activité selon M. Chartier-Primeau puisqu’elle n’excluait personne. Les citoyens ont aussi appris beaucoup de cette expérience autant par leurs recherches que par l’aide prodiguée par Richard Cimon. Ce dernier a déjà construit près d’une dizaine de fours à pain.

Les membres de Voisins solidaires ont d’ailleurs déjà eu des échos positifs de la population. Des habitants se sont déplacés, pendant la fabrication, afin d’en savoir plus sur ce qui était réalisé sur la Grève Morency. Des personnes plus âgées leur ont partagé des moments de leur passé où, dans leur famille, une fournée par semaine était réalisée dans un four à pain artisanal.

«Ma vision c’était ça, confie Gabriel Chartier-Primeau, de finalement se mettre à discuter avec des gens avec qui je n’aurais jamais parlé de ma vie peut-être». Comme nouvel arrivant, il trouve important de se mélanger à la population. Cette activité, seulement à l’étape de la construction, lui a permis de le faire. Il a hâte au printemps 2024 pour rencontrer encore plus de personnes autour d’une bonne pizza maison.

Voisins Solidaires est une formation citoyenne intergénérationnelle formée en mai 2023 à Notre-Dame-des-Neiges. La dizaine de membres organise des évènements qui visent à rassembler la communauté pour que des personnes de tous âges tissent des liens ensemble. Le comité bénéficie d’une enveloppe budgétaire de 9 000 $ pour un an provenant du programme Espace MUNI. Un peu plus du tiers de cette somme a été utilisée pour la conception du four à pain.