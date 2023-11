«La main à la pâte», une tradition appréciée de tous

Si l’on pouvait associer une odeur au temps des Fêtes et ses grandes tablées, ce serait sans aucun doute celle qui émanait des cuisines du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir, la semaine dernière. L’événement «La main à la pâte», qui réunit élèves, enseignants et bénévoles afin d’amasser des fonds pour la Maison de la Famille du Grand-Portage, a pu se tenir pour une 11e édition.

«La tradition se poursuit. [..] C’est magnifique la collaboration qu’on a ici avec les enseignants, les étudiants du Pavillon-de-l’Avenir», a souligné Julie Bélanger, directrice générale de la Maison de la Famille.

Cette année, la trentaine de participants ont produit cent douzaines de beignes, 350 tourtières, plusieurs pâtés végétariens ainsi que des tartes sucrées d’érable. Des quantités beaucoup plus importantes que l’année dernière. «C’est une grosse production. […] Tout ça mis ensemble, ça fait près de 600 produits qui [ont été] travaillés en l’espace de quelques jours», a mentionné Éric Archambault, enseignant en cuisine du Pavillon-de-l’Avenir.

L’activité de financement «La main à la pâte» permet à la Maison de la Famille d’amasser entre 3000$ et 5000$, et ce, annuellement. Cette somme aide l’organisme à poursuivre sa principale mission, soit celle d’accompagner les parents dans leurs rôles parentaux.

Pour cette 11e édition, Mme Bélanger a souhaité souligner la contribution de DuBreton et du Pavillon-de-l’Avenir, deux fidèles partenaires depuis les débuts de l'événement, Livraison ML, Cuisine Expresso, Sucrerie Chez Jean Pierre, Maxi et des producteurs de lait du Bas-Saint-Laurent.

Un contexte plus difficile, marqué par les grèves du Front commun, n’aura pas empêché l’événement de se dérouler. «Éric et son équipe ont vraiment travailler d’arrache-pied pour réussir à nous confectionner les produits à temps pour l'événement», a expliqué Mme Bélanger. «C’est une activité de financement pour la Maison de la Famille, pour les familles de la région. Il fallait absolument s’organiser pour le faire», a confié M. Archambault.

Lors des dernières semaines, les étudiants et leurs enseignants ont pris du temps, en classe, pour amorcer la production, notamment la confection de beignes. Ainsi, vendredi dernier, il ne leur restait plus qu’à finaliser le tout, et à procéder à l’emballage des produits.

«Ça a été de s’organiser, de faire une production différente. […] Beaucoup de réflexions et beaucoup de mains à la pâte, c’est le cas de le dire», a lancé M. Archambault.

Josée Morin, enseignante en cuisine au Pavillon-de-l’Avenir, s’est réjouie de participer à l’événement pour une onzième année. «À chaque année, c’est un plaisir de travailler avec [les bénévoles de la Maison de la Famille] et nos élèves», a-t-elle soutenue.

Cette dernière reconnait la pertinence d’un événement comme «La main à la pâte» dans la formation des futurs professionnels, alors qu’il répond à l’une de leurs compétences, soit celle de «production des services alimentaires». «Ça démontre à nos élèves […] comment on s’y prend pour la production des gros événements», a précisé Mme Morin. «Les élèves ont à travailler un plan de travail et à s’organiser», a ajouté M. Archambault.

Certains produits sont toujours disponibles. Les personnes intéressées doivent contacter la Maison de la Famille du Grand-Portage, au 418-860-4818.