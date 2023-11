Le Front commun annonce sept nouvelles journées de grève

L’affiliation des syndicats CSN, CSQ, FTQ, APTS du Front commun annonce une semaine de grève, ce 28 novembre. Les 420 000 membres des secteurs public et parapublic débrayeront du 8 au 14 décembre partout à travers le Québec, ce qui entrainera la fermeture temporaire de plusieurs écoles.

«On espère encore que le gouvernement va s’asseoir aux tables et négocier sérieusement», avance Natacha Blanchet, présidente du Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage (SEGP-CSQ).

Les membres veulent donner un second souffle aux négociations : «Ce n’est pas un recul, c’est qu’ on veut donner un autre signal au gouvernement», souligne-t-elle. Elle partage d’ailleurs que des avancées ont eu lieu avec le conciliateur, mais que les échanges ne sont pas encore parfaits.

C’est pourquoi le Front commun retourne en grève; il veut profiter de cette dernière séquence avant le déclenchement d’une grève générale illimitée afin d’exercer une pression sur la partie patronale. Si aucune entente n’aboutit, l’affiliation des syndicats pourrait la déclencher après les Fêtes

Au Bas-Saint-Laurent, 12 000 personnes piquèteront pour demander de meilleures conditions de travail et une augmentation salariale du 8 au 14 décembre. Les employés du secteur de la santé débrayeront toute la semaine tandis que les enseignants seront au front le vendredi 8 décembre, puis ensuite du lundi 11 décembre au jeudi 14 décembre.

«Plusieurs disent que c’est la négociation de la dernière chance. On a, depuis plusieurs années, subi les coupes draconiennes dans le secteur de la santé et de l’éducation. On en ressent les soubresauts encore», soutient Natacha Blanchet.

Elle indique qu’à tout moment, l’avis de grève peut être annulé advenant une offre intéressante de la part du gouvernement.

En négociation depuis près d’un an, le Front commun a déclenché une première journée de grève le 6 novembre, avant d’annoncer trois autres jours de débrayage du 21 au 23 novembre.

