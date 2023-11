La région en vedette dans un vidéoclip de Bleu Jeans Bleu

Voir la galerie de photos

Les amateurs du populaire du groupe Bleu Jeans Bleu reconnaitront de nombreux visages connus et des paysages de la région de Rivière-du-Loup et du Kamouraska dans le tout nouveau vidéoclip de la chanson «Crazy carpet», diffusé le 27 novembre.

Dans certaines scènes extérieures on peut reconnaître le sentier des Cabourons à Saint-Germain-de-Kamouraska. Le vidéoclip a été tourné à la mi-novembre. Dans la scène finale de course de «crazy carpet», les actrices principales s’élancent sur une minuscule trace de neige à l’arrière du Centre Premier Tech à Rivière-du-Loup, où une glissade est habituellement aménagée en hiver. On entend alors le refrain «La Crazy carpet c’est pas pour les doux/Même quand tu penses que ça va y aller smooth/Y’a toujours une façon de manquer son coup».

Un clin d’œil aux gens de la région. En l’absence de neige naturelle, de la neige de l’aréna a été transportée pour les besoins de la cause. Le coréalisateur du vidéoclip, Guillaume Monette, s’est installé à Rivière-du-Loup en 2020, après avoir vécu et travaillé à Montréal pendant 18 ans.

«Le clip a été filmé en partie dans les locaux de CrossFit RDL. Ils nous ont tout prêté, c’est génial comment ils nous ont aidés, explique-t-il. Les gens sont tellement sympathiques et partants dans le coin, ça a vraiment bien été.»

Le vidéoclip est basé sur une scène d’entrainement de Rocky IV, mais avec des femmes fortes dans les rôles principaux. On peut reconnaître Renée Leblanc de Trois-Pistoles, Jade Beaulieu, Julie-Anne Pelletier, Benoit Ouellet et Émile-Olivier Desgens de Rivière-du-Loup dans la distribution.

«Une fois qu’on a eu l’idée, nous avions besoin d’athlètes. Karine Lamontagne [l’assistante à la réalisation] connaissait déjà Renée et j’ai trouvé Jade en me promenant sur Facebook. Je suis content du résultat et j’ai eu un malin plaisir à montrer le fleuve, les cabourons. Si tu habites dans le coin, c’est sûr que tu reconnais les endroits», souligne Guillaume Monette.

Ce dernier a travaillé sur six vidéoclips pour Bleu Jeans Bleu avec son complice Marc-André Laurin, dont celui de la chanson «Coton Ouaté» qui a tout changé pour le groupe et pour les deux réalisateurs.