Rétrospective 2019, juillet (2e partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Camion lourd s'enflamme sur l'autoroute 20

Un camion à benne basculante, transportant de l'asphalte, a été la proie des flammes peu avant 10 h ce mardi 16 juillet sur l'autoroute 20 dans le secteur de Cacouna. Heureusement, le conducteur n'a pas été blessé.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/367753/camion-lourd-senflamme-sur-lautoroute-20



Incendie à Saint-Juste-du-Lac

Les pompiers des casernes de Saint-Juste-du-Lac, Auclair, Dégelis et Lejeune sont intervenus le mardi 16 juillet pour un incendie de résidence au 185, chemin du Lac à Saint-Juste-du-Lac. L'incendie s'est déclaré vers 18 h 45, heureusement, personne n'a été blessé. Une origine criminelle a été écartée.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/367806/incendie-a-saint-juste-du-lac



Des canetons sauvés des égouts à Saint-Antonin

Une famille de canards prise dans une bien fâcheuse position doit une fière chandelle à l’équipe d’Usinage FR et à la municipalité de Saint-Antonin. Elles ont effectué avec succès, ce mercredi 17 juillet, une petite mission de sauvetage afin de venir en aide à une douzaine de canetons coincés au fond d’une bouche d’égout de la rue du Carrefour.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/367847/des-canetons-sauves-des-egouts-a-saint-antonin



Incendies criminels à Trois-Pistoles : Stéphane Ayotte libéré sous caution

Accusé d’avoir causé des dommages par le feu à une résidence de la rue Notre-Dame Ouest et à un bien appartenant à la Ville de Trois-Pistoles, le Pistolois Stéphane Ayotte, âgé de 39 ans, a été remis en liberté sous engagement le 18 juillet afin de suivre une thérapie dans la région de Bécancour.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/367922/incendies-criminels-a-trois-pistoles-stephane-ayotte-libere-sous-caution



Championnats québécois d’athlétisme : 3 champions provinciaux pour les Vaillants

Pas moins de 19 athlètes et deux entraîneurs du club d’athlétisme Les Vaillants du Témiscouata étaient à Québec ce weekend dans le cadre des championnats québécois des catégories benjamin-cadet-juvénile. Trois athlètes (Vanessa Ayers, Pier-Olivier Lebrun et Shawn Morin) sont montés sur la plus haute marche du podium et un total de 12 médailles a été amassées. Le club qui en est à sa 50e année d’existence, pouvait aussi se réjouir de la présence de neuf athlètes dans la catégorie benjamine, ce qui signifie que l’avenir est prometteur.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/367941/championnats-quebecois-dathletisme-3-champions-provinciaux-pour-les-vaillants



Les plus beaux couchers de soleil sont à Rivière-du-Loup, selon Météomédia

Un article publié le 19 juillet sur la plateforme web de Météomédia par le rédacteur Alex Verville place Rivière-du-Loup en haut d'un court palmarès des plus beaux couchers de soleil de la province. De quoi inspirer les visiteurs qui seront de passage dans la région lors des deux prochaines semaines des vacances de la construction.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/368000/les-plus-beaux-couchers-de-soleil-sont-a-riviere-du-loup-selon-meteomedia



Rêver de couronner le roi ou la reine du Québec

Rendre le Québec indépendant, souverain, est un rêve que caressent des Québécois depuis plusieurs décennies. Cette option a toujours été offerte par l’élection d’un parti souverainiste et, éventuellement, par la réalisation d’un référendum. Mais voilà que le Louperivois Samuel Giguère propose autre chose : le couronnement d’un roi ou d’une reine du Québec, réussir l’indépendance par le royalisme.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/368004/rever-de-couronner-le-roi-ou-la-reine-du-quebec



Firefit Championships à Témiscouata-sur-le-Lac: Claude Bélanger l’emporte

Ce 20 juillet avait lieu la deuxième journée du Firefit Championships à Témiscouata-sur-le-Lac à l’aréna Jacques Dubé dans le quartier de Notre-Dame-du-Lac avec pas moins de 600 personnes dans les estrades. Avec un temps d’une minute et dix-huit secondes, c’est le Témilacois et champion du monde dans ce sport, Claude Bélanger qui a remporté les grands honneurs. C’est avec une foule en délire et qui scandait son nom que Claude Bélanger a concouru. Sous les encouragements de ses partisans, il a terminé premier.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/368047/firefit-championships-a-temiscouata-sur-le-lac-claude-belanger-lemporte



Demande pour une taxe sur les produits pour animaux

Les élus de la MRC de Rivière-du-Loup demandent au gouvernement du Québec d'imposer une nouvelle taxe provinciale sur la nourriture et les articles pour chats et chiens. Ils estiment que les sommes accumulées permettraient aux municipalités de la province de couvrir les frais importants des services animaliers.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/368022/demande-pour-une-taxe-sur-les-produits-pour-animaux



Trois-Pistoles en chansons : une 13e année à la hauteur de sa réputation

Le 13e concours Trois-Pistoles en chansons s’est terminé le 14 juillet et a couronné une première lauréate provenant de Rivière-du-Loup, Amélie Langlois, âgée de 21 ans de Rivière-du-Loup. Il s’agit de la première artiste louperivoise à remporter un tel honneur depuis Rosalie Fillion-Thériault, qui avait été lauréate dans la catégorie Frimousse 12 ans et moins. Elle a remporté la finale du 14 juillet dans la catégorie interprète 18-24 ans.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/368210/trois-pistoles-en-chansons-une-13e-annee-a-la-hauteur-de-sa-reputation



Investissements totalisant 3 M$ pour la protection des mammifères marins

Le gouvernement du Canada a annoncé, ce mercredi 24 juillet, des investissement de 3 millions de dollars dans 12 nouvelles initiatives scientifiques pour protéger les mammifères marins, dont les baleines noires de l'Atlantique Nord et les bélugas de l'estuaire du Saint-Laurent.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/368262/investissements-totalisant-3-m$-pour-la-protection-des-mammiferes-marins



Quatre conseillers municipaux démissionnent en bloc à Saint-Paul-de-la-Croix

Le climat tendu qui règne au conseil municipal de Saint-Paul-de-la-Croix depuis quelques mois a mené à la démission de quatre conseillers municipaux, soit Julie Bélanger, Jérôme Dancause, Johanne Charron et Christine Malenfant. Dans une lettre envoyée aux médias le 24 juillet, les élus démissionnaires décrivent une «ambiance malsaine» au conseil municipal qui l'a emporté contre leur bonne volonté. Ces conseillers se disent «exaspérés par l'attitude du maire» Simon Périard, qui fait souvent cavalier seul. Ils ajoutent que le lien de confiance entre les conseillers et le maire n'a jamais été au rendez-vous.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/368278/quatre-conseillers-municipaux-demissionnent-en-bloc-a-saint-paul-de-la-croix



Un achat gagnant-gagnant pour la Première nation malécite de Viger

En faisant l’acquisition de terrains situés près de port de Gros-Cacouna, au mois de juin, la Première Nation malécite de Viger jouait un coup sûr. Voilà une occasion qu’elle ne pouvait pas manquer et qui ouvre la porte à des projets intéressants pour le futur. Selon le Grand chef, Jacques Tremblay, ce lieu en sera un de choix pour aménager un centre d'interprétation et de recherche, un projet souhaité depuis plusieurs mois, s’il est impossible de le réaliser à même les terrains du port.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/368321/un-achat-gagnant-gagnant-pour-la-premiere-nation-malecite-de-viger



Plus de 340 000$ pour un projet de la Première Nation malécite de Viger à Cacouna

La Première Nation malécite de Viger pourra développer une nouvelle attraction touristique sur le territoire du parc côtier Kiskotuk de Cacouna, grâce à un investissement de 340 767 $ du Fonds pour les expériences canadiennes de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/368472/plus-de-340-000$-pour-un-projet-de-la-premiere-nation-malecite-de-viger-a-cacouna



Un weekend réussi pour la Coupe de superkarting de villes à Rivière-du-Loup

Pour une première année, la Coupe superkarting de villes qui se déroulait à Rivière-du-Loup du 25 au 28 juillet a été un franc succès et a dépassé le cap des 10 000 spectateurs. Le circuit urbain situé autour de l’école secondaire de Rivière-du-Loup, rebaptisé le petit Monza par les coureurs, est le seul à exister au pays et se range aux côtés de ceux de Las Vegas et de Miami.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/368498/un-weekend-reussi-pour-la-coupe-de-superkarting-de-villes-a-riviere-du-loup



Élisa Jean médaillée de bronze aux Championnats canadiens d’athlétisme

Sans aucun doute, les efforts de l’athlète de marche athlétique Élisa Jean de Rivière-du-Loup portent fruit. En plus de s’être taillé une place sur l’équipe nationale junior en vue d’une compétition à Philadelphie aux États-Unis, elle a remporté une médaille de bronze au 10 kilomètres lors des Championnats canadiens d’athlétisme disputés au Complexe Claude Robillard de Montréal du 25 au 28 juillet. Elle a réalisé un temps de 55 minutes et 13 secondes, soit un record personnel.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/368512/elisa-jean-medaillee-de-bronze-aux-championnats-canadiens-dathletisme



Cindy Castonguay bat un record au lac Témiscouata

Un record datant de 32 ans détenu par Guy Dumais a été battu le 27 juillet par la nageuse originaire de Témiscouata-sur-le-Lac, Cindy Castonguay. L’athlète de 28 ans a parcouru la distance reliant Cabano et Notre-Dame-du-Lac dans le lac Témiscouata en 5 heures et 20 minutes.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/368495/cindy-castonguay-bat-un-record-au-lac-temiscouata