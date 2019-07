Élisa Jean médaillée de bronze aux Championnats canadiens d’athlétisme

Sans aucun doute, les efforts de l’athlète de marche athlétique Élisa Jean de Rivière-du-Loup portent fruit. En plus de s’être taillé une place sur l’équipe nationale junior en vue d’une compétition à Philadelphie aux États-Unis, elle a remporté une médaille de bronze au 10 kilomètres aux Championnats canadiens d’athlétisme disputés du Complexe Claude Robillard de Montréal du 25 au 28 juillet.

Elle a réalisé un temps de 55 minutes et 13 secondes, soit un record personnel. La marcheuse se trouve ainsi à six secondes de pouvoir atteindre le programme excellence. «Je suis super contente de voir mon évolution en seulement un an, et mes temps s’améliorer. J’avais parlé d’une sélection sur l’équipe nationale l’an passé avec mon entraineur, je l’avais en tête et mon objectif s’est réalisé», a commenté l’athlète du club d’athlétisme Les Vainqueurs de Montréal.

Élisa Jean a été sélectionné parmi les athlètes de l’équipe canadienne junior qui prendront part à une compétition opposant le Canada aux États-Unis du 15 au 17 aout. Elle y participera dans la discipline du 5 kilomètres de marche.