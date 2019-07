Championnats québécois d’athlétisme : 3 champions provinciaux pour les Vaillants

Pas moins de 19 athlètes et deux entraîneurs du club d’athlétisme Les Vaillants du Témiscouata étaient à Québec ce weekend dans le cadre des championnats québécois des catégories benjamin-cadet-juvénile. Trois athlètes sont montés sur la plus haute marche du podium et un total de 12 médailles a été amassées.

Le club qui en est à sa 50e année d’existence, pouvait aussi se réjouir de la présence de neuf athlètes dans la catégorie benjamine, ce qui signifie que l’avenir est prometteur.

Vanessa Ayers de Rivière-Bleue a remporté deux médailles d’or chez les juvéniles. Après avoir triomphé au lancer du disque, elle a fait exploser son record personnel au lancer du poids, en y allant d’un tir de 14,49m. Elle a du même coup assuré sa place sur l’équipe du Québec, pour une quatrième participation aux championnats nationaux de la Légion.

Un autre Vaillant a été sacré champion provincial dans la catégorie juvénile. Il s’agit de Pier-Olivier Lebrun de St-Eusèbe. Ce dernier a été sensationnel au triple-sauts, avec plusieurs essais de qualité, dont la dernière exécution à 13,39m pour pulvériser sa marque personnelle et s’emparer de la médaille d’or.

L’autre champion du Québec est le benjamin Shawn Morin de Pohénégamook. Le jeune athlète a réalisé l’exploit au lancer du marteau, après avoir remporté une médaille de bronze au lancer du disque.

Les lanceurs Tommy Blier (Pohénégamook) et Dominic Lahey (St-Marc-du-Lac-Long) ont amassé des doublés. Tommy s’est mérité deux fois le bronze aux lancers du poids et du marteau, dans la catégorie juvénile. Dominic a obtenu la deuxième place au marteau et la troisième au poids, chez les cadets.

Voici la liste des autres médaillés de la fin de semaine : Alice Langlais de Rivière-Bleue (argent au lancer du disque chez les benjamines), Jérémie Lahey de St-Marc-du-Lac-Long (bronze au lancer du marteau chez les benjamins) et Éloi Rousseau de Pohénégamook (bronze au 110m haies chez les juvéniles).

Pour la plupart des athlètes, cette compétition marquait la fin de la saison estivale 2019. Par contre, certains athlètes participeront au match Inter-Régions les 3-4 août à Québec, ou aux championnats nationaux de la Légion, du 9 au 11 août au Cape-Breton (N-É).