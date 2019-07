Trois-Pistoles en chansons : une 13e année à la hauteur de sa réputation

Le 13e concours Trois-Pistoles en chansons s’est terminé le 14 juillet et a couronné une première lauréate provenant de Rivière-du-Loup, Amélie Langlois, âgée de 21 ans de Rivière-du-Loup.

Il s’agit de la première artiste louperivoise à remporter un tel honneur depuis Rosalie Fillion-Thériault, qui avait été lauréate dans la catégorie Frimousse 12 ans et moins. Elle a remporté la finale du 14 juillet dans la catégorie interprète 18-24 ans.

Trois-Pistoles en chansons s’est déroulé pendant deux longues fins de semaines, et 10 spectacles d’une grande qualité ont été présentés pendant six jours. La plupart des représentations en soirée ont fait salle comble et celles prévues en après-midi ont connu du succès malgré la belle température à l’extérieur.

RÉSULTATS

La catégorie Frimousse 12 ans et moins a été remportée par Livia St-Pierre de Jonquière. Coralie Lavoir de Sayabec a remporté les grands honneurs de la catégorie interprète 13-17 ans. Alyson Bélisle de Saint-Antonin a pris la 5e position de cette catégorie. Chez les interprètes 18-24 ans, Amélie Langlois de Rivière-du-Loup s’est classée en première position. La catégorie 25-39 ans a été remportée par Jade Trépanier de Donnacona. Dominique Rose d’Adstock s’est classé en première position dans la catégorie Interprète 40 ans et plus. Du côté de la catégorie Interprète country, c’est Gabrièle Brunet de Laval qui est repartie avec les grands honneurs et Yoann Guay de Saint-Mathieu-de-Rioux a pris la 3e position. Chez les auteurs-compositeurs-interprètes, Matt Moln de Lévis s’est classé en 1ère position, puis Yoann Guay de Saint-Mathieu-de-Rioux a récidivé avec une 3e place dans cette même catégorie. Diane Perron a remporté la 1ère place de la catégorie Arts de la scène.

Les spectateurs ont découvert plus de 120 talents incroyables que le monde artistique ne connait pas encore. Selon les candidats et leur famille, le site du Camping KOA Bas St-Laurent est une station balnéaire qui se prête à merveille pour ce genre d’évènements. Il facile de socialiser entre artistes car le site est, estival et festif. Trois-Pistoles en chansons ira se produire à Cuba en janvier 2020.