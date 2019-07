Quatre conseillers municipaux démissionnent en bloc à Saint-Paul-de-la-Croix

Le climat tendu qui règne au conseil municipal de Saint-Paul-de-la-Croix depuis quelques mois a mené à la démission de quatre conseillers municipaux, soit Julie Bélanger, Jérôme Dancause, Johanne Charron et Christine Malenfant.

Dans une lettre envoyée aux médias le 24 juillet, les élus démissionnaires décrivent une «ambiance malsaine» au conseil municipal qui l'a emporté contre leur bonne volonté. Ces conseillers se disent «exaspérés par l'attitude du maire» Simon Périard, qui fait souvent cavalier seul. Ils ajoutent que le lien de confiance entre les conseillers et le maire n'a jamais été au rendez-vous.

«Ce qui motive notre départ, c'est principalement le fait que nous ne sommes plus capables travailler dans une telle ambiance et on en a assez. On comprend que ça ne changera pas, après 24 mois. C'est important que la population soit écoutée et entendue. La population de Saint-Paul-de-la-Croix est tannée d'entendre parler d'elle dans les médias», explique le conseiller démissionnaire Jérôme Dancause.

Ce dernier aurait souhaité recommencer à zéro avec la démission de tout le conseil municipal. «Ce qui se passe, c'est beaucoup de démagogie et de mesquinerie. Après être resté là pendant deux ans, on pensait pouvoir en arriver à des compromis», déplore M. Dancause. Il croit que le maire Simon Périard n'est pas capable de travailler en équipe.

Une élection partielle devrait pouvoir permettre de remplir les postes laissés vacants par les démissions des cinq conseillers et des démarches sont d'ailleurs effectuées en ce sens puisque le conseil municipal de Saint-Paul-de-la-Croix n'a plus de quorum. «Nous sommes très conscients que ce ne sera pas facile de remplir les postes, mais on pourrait être surpris. Ce n'est pas la situation idéale. Si M. Périard fait preuve de maturité, il va accepter ce qui se passe et remettre sa démission lui aussi», conclut Jérôme Dancause.

RÉACTION DU MAIRE

Le maire de Saint-Paul-de-la-Croix, Simon Périard, a appris la décision des conseillers vers 20h le 24 juillet. Il entend rester en poste malgré ces départs. «Il est clair que je vais rester là. J'ai été élu et je me suis engagé pour quatre ans. Lors des élections, j'ai proposé du changement. C'est dommage que le conseil n'en ait pas tenu compte. Le travail de compromis n'a jamais été possible malgré mes propositions», explique le maire.

Il ajoute qu'il y a un an, il a proposé l'intervention de la Commission municipale du Québec afin de faire un état complet des procédures de la municipalité, ce qui a été refusé. «C'est un gros morceau d'où tout part», ajoute-t-il.

Questionné à savoir si la démission de cinq conseillers en un peu plus d'un mois affecte son leadership, M. Périard est catégorique : «Comment développer un leadership avec quatre personnes qui font tout pour que je démissionne? On travaillait plus fort à faire de la désinformation.» Il confirme également qu'aucun compte rendu des finances de la Municipalité n'a été fait aux élus depuis le 1er janvier 2019, et que cette demande a toujours été refusée.

Cette vague de démissions a commencé le 10 juin dernier, lorsque la conseillère Micheline Gagné, en appui au maire, a claqué la porte. Cette dernière déplorait l'attitude agressive de certains de ses collègues. Avant la fin de l'assemblée en juin, les conseillers Jérôme Dancause, Julie Bélanger et Christine Malenfant s'étaient levés et avaient quitté la salle.

