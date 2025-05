Dévoilement des timbres géants pour la route du Haut-Pays de Kamouraska

C’est dans le cadre de la 2e présentation du projet d’art public pour la route du Haut-Pays, que la proposition de Miguel Forest et Pierre Brignaud, deux artistes du Kamouraska, a été retenue lors de l’appel de projets.

Ils ont proposé un concept particulièrement original et pertinent qui reprend l’idée des timbres-poste pour valoriser des éléments d’identité d’hier et d’aujourd’hui. Ces timbres géants de 4 pieds par 4 pieds seront installés sur des granges, des hangars et des bâtiments municipaux tout au long de la route du Haut-Pays.

Ainsi, les œuvres illustrant des éléments identitaires du Haut-Pays, comme la présence de la nation Wolastoqiyik, le village disparu de Rivière-Manie, mais aussi la drave, la chasse, la pêche, la cueillette de champignons ou le temps des sucres seront réparties sur le territoire. Pour s’y retrouver, une carte géographique indiquant l’emplacement des œuvres est disponible. Des cartes postales ont aussi été produites pour faire voyager les œuvres encore plus loin.

Un vernissage pour présenter les 22 œuvres avant leur installation se fera lors d’un 5 à 7 tenu le 12 mai à la salle municipale de Sainte-Hélène-de-Kamouraska. Ce sera donc une chance unique de voir les œuvres dans leur ensemble avant leur accrochage.

La MRC de Kamouraska tient à remercier les 22 propriétaires qui ont accepté de recevoir des œuvres, ainsi que les 7 municipalités qui ont contribué au financement du projet. Rappelons-nous que cette présentation a bénéficié d’un budget total de 32 000 $, rendu possible grâce à l’Entente de développement culturel de la MRC de Kamouraska et du ministère de la Culture et des Communications du Québec. À eux deux, ils contribuent à hauteur de 25 000 $, soit environ 60 % en provenance du ministère et 40 % de la MRC. À cela s’ajoute l’appui généreux et concret des sept municipalités du Haut-Pays, qui ont investi 7 000 $ supplémentaires dans ce projet.

Finalement, le préfet, Sylvain Roy, a tenu à souligner la qualité du travail des deux artistes et leur professionnalisme dans toutes les étapes du projet, ainsi que l’excellente collaboration des propriétaires ayant accepté d’accueillir les œuvres sur leur propriété.