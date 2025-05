Nouvelle ligne de 315 kV : Hydro-Québec présente le corridor à l’étude 

Le projet d’Hydro-Québec prévoyant la construction d’une ligne à 315 kilovolts (kV) d’environ 260 km dans les régions de la Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent se poursuit. Au cours prochains mois, des consultations seront menées afin de déterminer le tracé à moindre impact à l’intérieur du corridor présenté.

La proposition d’Hydro-Québec (voir ci-bas) découle d’une première vague de consultations menée depuis l’automne 2024 dans une vaste zone d’étude d’environ 9 000 km2. Ce tracé n’avait pas encore été présenté publiquement.

À ce jour, plus de 150 organisations ont fait part de leurs attentes, notamment pour s’assurer que le projet limitera l’impact sur les terres agricoles et acéricoles, qu’il s’éloignera le plus possible des sites récréotouristiques et qu’il puisse soutenir le développement économique de leur région.

UN CORRIDOR À L'ÉTUDE

Le corridor à l’étude traverse 9 MRC, 2 territoires non organisés, 42 municipalités ainsi que les territoires traditionnels de la Nation W8banaki et de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk. Sa largeur varie entre 1 et 18 km selon les endroits. Il tient compte des éléments d’intérêt partagés par les représentantes et représentants des Premières Nations et des organismes du milieu au cours des derniers mois.

Le corridor présenté permet une utilisation maximale des terres de tenure publique dans la MRC de Montmagny et vers l’est. Il évite aussi différents secteurs, dont ceux au relief accidenté et de plus haute altitude comme les monts du parc régional du Massif-du-Sud et le parc régional du Haut-Pays de Kamouraska.

Des variantes de tracés seront élaborées à l’intérieur de ce corridor dans les prochains mois, en fonction des commentaires reçus et de la poursuite des analyses techniques et environnementales.

Au regard d’une analyse technique approfondie, la nouvelle ligne de transport entre le poste des Appalaches, situé à Saint-Adrien-d’Irlande, et le Bas-Saint-Laurent aura une tension de 315 kV plutôt que de 735 kV, comme il était initialement envisagé.

Considérant les infrastructures de transport d’électricité déjà en place, une ligne à 315 kV offrira davantage de flexibilité pour l’intégration de la production régionale d’électricité, sans réduire la capacité de transport. Cette ligne électrique permettrait par exemple de connecter de futurs parcs éoliens ainsi que de soutenir l’évolution du réseau de transport régional en fonction des besoins.

CONSULTATION EN COURS

Neuf séances d’information et d’échange et une séance en ligne sont prévues dans les prochaines semaines, entre le 20 mai et le 9 juin 2025. Du nombre, deux auront lieu au KRTB, la première au Kamouraska, la seconde au Témiscouata :

Le mardi 20 mai, de 16 h à 20 h, à Mont-Carmel

Le mercredi 21 mai, de 16 h à 20 h, à Saint-Honoré-de-Témiscouata

Le jeudi 22 mai, de 16 h à 20 h, à Tourville

Le lundi 26 mai, de 16 h à 20 h, à Saint-Jean-de-Brébeuf

Le mardi 27 mai, de 16 h à 20 h, à Kinnear’s Mills

Le mercredi 28 mai, de 16 h à 20 h, à Sainte-Marie

Le jeudi le 29 mai, de 16 h à 20 h, à Frampton

Le lundi 2 juin, de 16 h à 20 h, à Saint-Damien-de-Buckland

Le mardi 3 juin, de 16 h à 20 h, à Sainte-Apolline-de-Patton

Il est également possible :

d’assister à notre rencontre virtuelle le lundi 9 juin, à 19 h (inscription sur la page Web du projet);

de communiquer avec nous au moyen de la ligne Info-projets, au 1 866 388-1978;

de consulter la page Web du projet : https://www.hydroquebec.com/projets/renforcement735kv/axe-appalaches-bas-saint-laurent.html

OBJECTIFS

Rappelons que ce projet ambitieux vise, selon Hydro-Québec, le transport d’électricité additionnelle provenant du nord et de l’est du Québec pour assurer l'autonomie énergétique du Québec. «Accroître la capacité de notre réseau de transport principal nous permettra collectivement de soutenir l’économie du Québec et des régions», soutient la société d'État.

Par ailleurs, dans l’axe Appalaches–Bas-Saint-Laurent, une seconde phase visant la construction d’une ligne à 315 kV entre les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie fera l’objet d’études et de consultations distinctes.