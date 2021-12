Rétrospective 2021, mars (1re partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.



Vol d’identité : il découvre une entreprise à son nom

Le Louperivois Jérôme Madore a beau aimer les voyages, il n’a jamais envisagé de se lancer en affaires dans ce domaine. Pourtant, selon le Registraire des entreprises du Québec, il est propriétaire de Fiber Rental Quebec, une compagnie enregistrée comme agence de voyages depuis juillet 2019. Explications? Il a été victime d’un sérieux vol d’identité. Il nous racontait sa mésaventure en mars dernier.

Sortie de route d'un poids lourd sur l'autoroute 20 à Saint-André-de-Kamouraska

Un poids lourd a effectué une sortie de route dans le secteur de Saint-André-de-Kamouraska au kilomètre 483 de l'autoroute 20 en direction est peu avant 16 h le 3 mars dernier. Le véhicule s'est immobilisé à cheval sur une voie d'accès d'urgence, dans le terreplein central.

Démolition de l’ancienne station-service Crevier à Rivière-du-Loup

L’ancienne station-service située à l’angle des rues de l’Hôtel-de-Ville et Lafontaine, à Rivière-du-Loup, ne fait maintenant plus partie du décor louperivois. Les travaux de démolition du bâtiment ont été entamés le mercredi 3 mars.

Sortir le Manoir Rioux-Belzile de l’ombre

En retrait du Chemin de la Grève-Rioux à Notre-Dame-des-Neiges s’élève depuis plus de 200 ans le Manoir Rioux-Belzile, l’un des vestiges de l’ancienne seigneurie de Trois-Pistoles. En 2012, une demande de classement de ce bâtiment patrimonial a été adressée au ministère de la Culture et des Communications du Québec, mais elle est demeurée sans réponse.

L’architecte Fabien Nadeau et le parc Côtier Kiskotuk lauréats d'un prix Cecobois

Les habitués du parc côtier Kiskotuk qui se trouve entre Cacouna et L’Isle-Verte le savent depuis longtemps, ce parc régional est un véritable bijou situé entre mer et montagnes. Depuis quelques années y ont aussi poussé quelques chalets locatifs et un bâtiment d’accueil qui ont, à l’instar du paysage, charmé les visiteurs. Ce sont justement ces bâtiments qui ont permis à l’architecte Fabien Nadeau et le parc Côtier Kiskotuk de remporter un prix d’Excellence Cecobois 2021.

Assouplissements en zone orange : statuquo...ou presque

Le gouvernement du Québec n'a annoncé que très peu de nouveaux assouplissements pour les régions situées en zone orange, comme le Bas-Saint-Laurent, à la suite de la semaine de relâche scolaire. Le couvre-feu à partir de 21 h 30 sera toujours effectif et les rassemblements privés seront encore interdits, mais les activités parascolaires pourront reprendre à partir du 15 mars.

Incendie à Saint-Jean-de-la-Lande

Le vendredi 5 mars vers 19 h 40, un incendie s'est déclaré dans un garage récemment acquis par la municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande. Le bâtiment situé sur le chemin Bellerive, voisin du pont couvert, abritait de l'équipement des travaux publics de la municipalité.

Prix Juno : Sophie Jalbert parmi les finalistes du prix d’enseignant Musicounts de l’année

L’enseignante de musique à l’école Roy-Joly de Rivière-du-Loup Sophie Jalbert a été nommée le 9 mars parmi les cinq finalistes pour le prix d’enseignant Musicounts de l’année remis dans le cadre des prix Juno 2021. Cette distinction est octroyée à un enseignant qui a fait une différence dans la vie de ses élèves par ses implications. Sophie n'aura malheureusement pas été lauréate, mais quel exploit quand même !

Robertine Barry de L’Isle-Verte désignée comme personnage historique par Québec

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes qui se déroulait le 8 mars, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a désigné la femme de lettres et journaliste native de L’Isle-Verte, Robertine Barry, comme personnage historique.

Gabriel Dumont, joueur du mois de février chez le Wild de l’Iowa

L’attaquant Gabriel Dumont a connu beaucoup de succès avec le Wild de l’Iowa dans la Ligue américaine de hockey. En mars dernier, l’athlète de Dégelis a accumulé les bonnes performances, lui qui a récolté au moins un point à tous les matchs qu'il a joués depuis le début de la saison. Rappelons que Gabriel est aujourd'hui le capitaine du Crunch de Syracuse, club de la LAH du Lightning de Tampa Bay.

La ministre Marie-Eve Proulx visée par des plaintes au Tribunal administratif du travail

Deux plaintes de congédiement pour cause de maladie ou accident et d’harcèlement psychologique ont été déposées à l’endroit du Cabinet de la ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Eve Proulx, par l’ancien directeur du bureau de circonscription de Côte-du-Sud, Christian Picard.

La méditation sportive : le nouveau livre de Mireille Massé

Deux ans après avoir lancé son livre «Yoga pour sportif», la conférencière et auteure Mireille Massé de Témiscouata-sur-le-Lac aborde la méditation pour les sportifs dans son 2e livre qui est disponible en librairie depuis le 17 mars. Elle veut ainsi aider les athlètes tant professionnels qu’amateurs à atteindre leurs objectifs en pensant autrement et leur donner des outils pour y arriver.

Le «skating», une discipline qui séduit les amateurs de ski de fond

Dans les sentiers du club de ski de fond Amiski de Saint-Antonin, on les remarque rapidement. Libres et dégourdis, ils ont une glisse impressionnante et ils avancent à toute allure. Leur technique est souvent très belle, à un point tel que tout semble facile. Surtout, ils donnent le gout de s’y mettre et d’essayer à son tour. Ils pratiquent le «skating» ou le «pas de patin», une discipline qui branche de plus en plus d’adeptes, dont les plus jeunes.

Trajectoires Hommes du KRTB dénonce les meurtres de 5 femmes dans le dernier mois

Trajectoires Hommes du KRTB souligne être grandement touché et dénonce les meurtres survenus dans le dernier mois, alors que cinq femmes ont succombé à la violence conjugale. Ces femmes peuvent être nos mères, nos sœurs, nos grands-mères, nos cousines ou nos amies, rappelle l’organisme.

Incendie sur la rue Laval à Rivière-du-Loup

Les pompiers du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup (SSIRDL) ont combattu un violent incendie qui a fait rage dans une maison située sur la rue Laval, le dimanche 14 mars en après-midi. La maison est une perte totale, mais heureusement, personne n’a été blessé.

Mois de la prévention de la fraude : savoir flairer l’arnaque

À l’occasion du mois de la prévention de fraude en mars, la Sûreté du Québec a lancé une campagne de prévention sous le thème «Flairer l’arnaque» afin de sensibiliser les citoyens aux différents types de fraudes et de les aider à accroitre leur vigilance. En 2020, les pertes financières liées aux fraudes au Canada ont atteint 106,4 M$, selon les données du Centre antifraude du Canada.

