Le manoir Rioux-Belzile : un autre dossier réglé

Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata s'est dit heureux que le dossier du manoir Rioux-Belzile est maintenant réglé et que le bâtiment a obtenu un avis d’intention de classement du ministère de la Culture et des Communications plus tôt aujourd’hui.

En effet, après des années de démarches, le dossier a finalement été conclu cette semaine entre le ministère, la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges et les propriétaires de la résidence. Le manoir Rioux-Belzile sera donc officiellement reconnu comme bâtiment patrimonial sous peu ce qui permettra d’en garantir la conservation.

«Notre région est pleine d’histoire et de bâtiments de ce genre qui doivent être préservé. Je remercie la ministre de la Culture et des Communication du Québec pour avoir accepté la demande de classement du manoir Rioux-Belzile de Notre-Dame-des-Neiges» a souligné Denis Tardif.

Rappelons que la semaine dernière, le député avait communiqué avec les intervenants locaux afin de les mettre en contact direct avec le cabinet de Mme Roy pour trouver des solutions et permettre le classement de ce bâtiment. Le député a tenu à remercier toutes les personnes qui se sont rendues rapidement disponibles afin de trouver un terrain d’entente dans ce dossier.