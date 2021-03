La méditation sportive : le nouveau livre de Mireille Massé

Deux ans après avoir lancé son livre «Yoga pour sportif», la conférencière et auteure Mireille Massé de Témiscouata-sur-le-Lac aborde la méditation pour les sportifs dans son 2e livre qui sera disponible en librairie dès le 17 mars. Elle veut ainsi aider les athlètes tant professionnels qu’amateurs à atteindre leurs objectifs en pensant autrement et leur donner des outils pour y arriver.

Mireille Massé préconise ainsi l’autocompassion en opposition à la mentalité qui valorise la résistance à la douleur et le fait d’être courbaturé après les entrainements. «Il y a beaucoup de sportifs qui l’impression que pour s’améliorer, ils doivent absolument souffrir. Peut-être que certains entraineurs n’aimeront pas ma démarche, mais je crois qu’il y a un changement de mentalité à faire», explique-t-elle. Le but recherché est d’éviter les blessures et le surentrainement pour favoriser la pratique du sport à long terme.

L’auteure mise sur quatre principes de base qui s’appliquent autant dans la pratique sportive que pour le yoga : la force, tant mentale que physique, l’équilibre, la souplesse et la récupération. Ils changent le rapport à la pression, la gestion du stress et la préparation mentale.

«Pour un coureur, par exemple, sa foulée va être optimisée par un meilleur équilibre et une amélioration de la mobilité de son tronc […] Le défi, c’est de rendre la pratique du yoga et la méditation pragmatique pour les athlètes», ajoute Mireille Massé. Elle estime que cinq minutes de méditation par jour peut faire une grande différence pour un athlète.

L’auteure a donné en janvier et en février une conférence aux élèves de sports-études de l’école secondaire de Rivière-du-Loup. «Le respect de l’autre et la compassion peuvent amener plus de bienêtre et de plaisir. Je veux encourager les jeunes à performer et à perdurer dans leur sport plutôt que les mener à bout. Plusieurs jeunes sportifs ne continuent pas leur pratique une fois adultes parce qu’ils ont eu un trop plein ou s’en sont lassés.»

Mireille Massé a pris plus d’un an et demi à écrire ce deuxième livre visant à démocratiser la méditation comme complément à la pratique sportive. De nombreux athlètes et préparateurs mentaux y participent afin de partager par écrit leurs expériences avec la méditation et le yoga. En cette période marquée au fer rouge par la COVID-19, plusieurs d’entre eux ont dû trouver d’autres moyens de se mettre en mouvement, les sports d’équipe étant proscrits pour des raisons de santé publique.

«Tous les sportifs doivent se réinventer. Une telle démarche a été salutaire pour ceux qui se sentent délaissés et ne peuvent plus participer à des matchs ou des courses. Ça affecte la santé mentale des sportifs. Ils doivent se doter d’outils pour prévoir des situations comme celles-là, que ce soit une blessure qui les empêche de pratiquer leur sport ou des circonstances externes, des problèmes de santé. Ça demande de la résilience», conclut Mireille Massé. La préface de son livre est signée par l’ultramarathonien et acteur Patrice Godin. Il sera disponible en librairie dès le 17 mars prochain.