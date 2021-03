Gabriel Dumont, joueur du mois de février chez le Wild de l’Iowa 

L’attaquant Gabriel Dumont continue de connaître beaucoup de succès avec le Wild de l’Iowa dans la Ligue américaine de hockey. L’athlète de Dégelis accumule les bonnes performances, lui qui a récolté au moins un point à tous les matchs qu'il a joué depuis le début de la saison.

Cette séquence active de 10 rencontres avec au moins un point, la meilleure dans la LAH actuellement et l’une des meilleures de l’histoire de l’organisation du Wild, a commencé le 5 février. Depuis, le vétéran cumule une fiche de 6 buts et 6 passes pour 12 points.

Dumont occupe également le 3e rang des meilleurs pointeurs du circuit, à égalité avec sept autres joueurs (dont certains ont moins de matchs joués). Il est aussi celui qui a tiré le plus de fois en direction du gardien adverse avec 40 lancers.

«Gabriel Dumont est un bon joueur dans cette ligue depuis plusieurs années. C’est un leader, un joueur que tu n’aimes pas affronter, puisqu’il tue des pénalités et qu’il est bon dans le cercle des mises au jeu […] Actuellement, il a beaucoup d’opportunités offensivement, il n’a pas peur de se rendre devant le filet et dans les zones dangereuses et il réussit à saisir sa chance», a analysé Joe O’Donnell, descripteur radio du Wild de l’Iowa.

En seulement un mois d’activités, le centre de 30 ans est en voie de battre la marque des 15 points qu’il a atteint l’an dernier en 34 parties. Les prouesses offensives du talentueux attaquant ont d’ailleurs été soulignées par l’organisation qui lui a décerné le titre le titre d’athlète du mois de février (10 points).

Pour la moyenne des points par match, Gabriel Dumont a connu meilleure sa meilleure saison dans la LAH avec le Crunch de Syracuse en 2018-2019. Il avait récolté 43 points en 59 rencontres.