Rétrospective 2024 : juin

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

La nouvelle capitaine du Corégone n’en est pas à son premier bateau

Après avoir navigué sur les flots du fleuve Saint-Laurent, des Grands Lacs, de la côte est canadienne et de l’Arctique aux commandes de pétroliers, Marie-Claire Dusseault a décidé de partir à la quête d’un quotidien plus léger. Capitaine de 16 ans d’expérience, elle a décidé de s’amarrer au lac Témiscouata et de se laisser porter entre les rives unies par la traverse du Corégone.

Fibre optique : une connexion unique vers l’île Verte

Avez-vous accès à Internet haute vitesse? La technologie est prise pour acquise dans plusieurs secteurs de la province, mais elle demeure toujours inaccessible dans certains recoins de la région. À Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, toutefois, ce sera bientôt chose du passé, puisque les résidences ont récemment été connectées à la fibre optique de Bell. Une nouveauté qui aura nécessité plusieurs années de travail et un chantier d’autant plus complexe.

Début du chantier à l’église de Lac-des-Aigles

Un chantier a été érigé au cours des dernières semaines autour de l’église Saint-Isidore de Lac-des-Aigles. Le bâtiment à vocation religieuse sera transformé en Centre d’interprétation des salmonidés et des écosystèmes aquatiques, dont l’ouverture est prévue à l’été 2025.

La Ville délivre un permis de démolition pour l'ancienne Brasserie Lafontaine

La Brasserie La Fontaine sera, peut-être, enfin, démolie. Choisissez votre qualificatif. Pour la troisième fois depuis l'incendie qui l'a ravagé en novembre 2015, le Service du développement territorial de la Ville de Rivière-du-Loup a pu délivrer un permis de démolition.

L'équipe de tournée de Snoop Dogg passe la nuit à l'Auberge de la Pointe

Au fil du temps, l'Auberge de la Pointe aura accueilli de nombreuses personnalités, des artistes, québécois et canadiens, des politiciens, mais elle ajoute aujourd'hui à sa liste la légende du hip-hop, Snoop Dogg ainsi que de son équipe de tournée qui comprend le groupe Warren G et DJ Quik, ainsi que le groupe hip-hop Tha Dogg Pound. Avec les effluves de la côte ouest et la voix nonchalante de Dogg, le coucher de soleil bas-laurentien ne pouvait qu’avoir des allures de Californie.

Une victoire historique pour les Canadiennes et Justine Pelletier

L’équipe féminine de rugby du Canada a écrit l’histoire, le 19 mai, lorsqu’elle a remporté la Pacific Four Series grâce à une victoire décisive contre les Black Ferns de la Nouvelle-Zélande, championne en titre de la Coupe du monde. Un gain significatif que la Louperivoise Justine Pelletier a vécu de l’intérieur.

L'avocette d'Amérique attire son lot d'observateurs à la rivière des Trois Pistoles

L'avocette d'Amérique, facilement reconnaissable à son mince cou et surtout à son long bec fin et retroussé, ne passe pas inaperçue ces derniers jours à Notre-Dame-des-Neiges, et plus particulièrement sur les berges de la rivière des Trois Pistoles. On y joue même du coude pour l'apercevoir et surtout la photographier. Une véritable star qui déchaine les passions.

À la rencontre des orques de Gibraltar

Jean-Pierre Sylvestre a voyagé partout dans le monde, déterminé à observer et étudier les cétacés, ces petits et grands mammifères marins qui le passionnent depuis plusieurs décennies. À 63 ans, il a toujours la flamme et des projets plein la tête, incapable de mettre une croix sur les grandes aventures. Il est même sur le point de larguer les amarres en direction du détroit de Gibraltar où il compte retrouver une communauté d’orques ibériques dont la réputation n’est plus à faire.

René Gingras passe le flambeau

Directeur général du Cégep de Rivière-du-Loup pendant une décennie, René Gingras part pour la retraite et il laisse l’établissement collégial en santé financière, dans une situation stable. Il pressent que de nombreux défis seront à relever sur le plan environnemental au cours des prochaines années par sa successeure, Isabelle Cloutier.

SPA au KRTB : plusieurs municipalités ont fait la sourde oreille au projet

L’instigatrice du projet de Société protectrice des animaux (SPA) Bas-Saint-Laurent, Marie-Ève Bérubé, a confirmé délaisser à contrecoeur le dossier. Une déception pour elle et son partenaire dans le projet et dans la vie de tous les jours, Kévin Poitras. Sur les 60 municipalités du KRTB, seules 18 ont fait part de leur intention à s’impliquer pour la mise sur pied de ce service. Un nombre insuffisant, estime le couple.

Un concept de pont à revoir au-dessus de la rivière Trois Pistoles

Les plans ne tiennent plus la route. Aucune simulation visuelle du futur pont de l’autoroute 20 qui enjambera la rivière Trois Pistoles réalisée avant 2015 ne sera considérée pour les prochaines étapes d’élaboration du projet, confirme le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec.

Victor Pelletier et la musique en partage

Un piano à queue Steinway & Sons 1914, modèle A, arrivé comme une surprise. C’est tout ce qu’il fallait à Victor Pelletier pour lui inspirer un projet musical dans son atelier de réparation de pianos. Au cours des derniers mois, il a passé des heures à rénover son ancien espace de travail pour en faire un studio, où il accueille de petits groupes, le temps d’un petit concert dominical au piano.

Une fenêtre unique sur l’univers du béluga

À temps pour l’été et pour la Journée nationale des peuples autochtones, la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk ouvrira sa station d’interprétation des bélugas, Putep ‘t-awt, au grand public le vendredi 21 juin. Située à flanc de montagne dans le secteur du port du Gros-Cacouna et du parc côtier Kiskotuk, la plateforme terrestre d’observation est unique au Québec et offre une vue imprenable sur les eaux du fleuve Saint-Laurent.

Le Louperivois Gaston Pelletier élu troisième récipiendaire du prix Jacques-Grimard au Québec

Le Louperivois, Gaston Pelletier, connu pour ses nombreux engagements dans la communauté, a vu son travail être récompensé devant ses pairs lors du 53e congrès de l’Association des archivistes du Québec qui se déroulait du 29 au 31 mai à l’Hôtel Universel. Il s’est distingué par son intérêt marqué pour l’histoire de sa région qui a motivé ses actions dans la conservation de près de 250 fonds d’archives du territoire louperivien et témiscouatain.

Une sentence de 30 mois de prison pour le pédophile Yannick Bérubé

Le pédophile de Notre-Dame-du-Portage, Yannick Bérubé, a écopé de 30 mois et un jour de pénitencier pour une kyrielle d’accusations de nature sexuelle commises en ligne envers 6 victimes mineures. La décision a été rendue le mardi 25 juin par le juge Martin Gagnon au palais de justice de Rivière-du-Loup.

Près de 20 nouveaux logements seront construits au Domaine des Trois-Pistoles

La résidence privée pour ainés (RPA), le Domaine des Trois-Pistoles, prévoit augmenter son offre locative de 50 %. Elle enclenche la troisième et dernière phase de son développement avec la construction d’un nouvel immeuble de 17 logements. Un projet qui permettra d’alléger quelque peu leur liste d’attente.

Les Halles d’innovation et de formation avancée sont inaugurées à Rivière-du-Loup

Après plusieurs années de travail et de préparation, les Halles d’innovation et de formation avancée de Rivière-du-Loup (HIFA) ont officiellement pris vie, ce jeudi 27 juin. L’inauguration de cette nouveauté louperivoise, qualifiée d’unique au Québec et même au Canada, a été réalisée en grande pompe et dans un esprit de fête.

Sauvé par ses collègues

La mort est inéluctable, mais il arrive qu’elle soit repoussée. C'est l'histoire d'un travailleur de l'entreprise Lepage Millwork de Rivière-du-Loup qui a été terrassé le 14 juin par un arrêt cardiorespiratoire et qui a été ramené à la vie, deux fois, par ses collègues.

