L'équipe de tournée de Snoop Dogg passe la nuit à l'Auberge de la Pointe

Au fil du temps, l'Auberge de la Pointe aura accueilli de nombreuses personnalités, des artistes, québécois et canadiens, des politiciens, mais elle ajoute aujourd'hui à sa liste la légende du hip-hop, Snoop Dogg ainsi que de son équipe de tournée qui comprend le groupe Warren G et DJ Quik, ainsi que le groupe hip-hop Tha Dogg Pound. Avec les effluves de la côte ouest et la voix nonchalante de Dogg, le coucher de soleil bas-laurentien ne pouvait qu’avoir des allures de Californie.

La question qui se retrouve sur toutes les lèvres, Snoop Dogg y a-t-il passé la nuit ? «Nous avions toute son équipe. On ne peut pas trop divulguer qui était là, mais ils étaient 30, des rapeurs, des danseurs, son équipe. Ils arrivaient d'un spectacle à Halifax le 3 juin et ils nous ont choisis pour une journée "off" et ils sont arrivés le 4 juin pour y passer la nuit», raconte Marc-Antoine Côté, copropriétaire de l'Auberge de la Pointe.

Ce dernier observe que peu d'américains fréquentent le Bas-Saint-Laurent. «Ils choisissent Montréal ou Québec, donc des réservations américaines, c'est plus rare. Mais d'avoir une équipe d'artistes internationaux comme ça, c'est une première pour nous», ajoute-t-il.

La réservation, effectuée par l'entremise d'une agence de voyages américaine, ne précisait pas le nom des clients. C'est seulement lorsque la liste des participants à la réservation a été transmise à l’Auberge que les membres du personnel en ont réalisé l'ampleur. «On savait qu'ils venaient de Californie, avec certaines demandes particulières pour les chambres, mais quand on a eu la "rooming list", ça a amené une certaine fébrilité.»

Cette fébrilité s'est quelque peu répandue en Ville et le copropriétaire a rapidement remarqué la présence de curieux à proximité des autobus de tournée ainsi qu'au Mirador, la terrasse de l'Auberge. Plusieurs espéraient apercevoir Snoop Dogg ou l'un des artistes invités. «Il y avait une belle "vibe". On connait Snoop [consommateur assumé de cannabis], et son équipe est dans son style [rire]», raconte M. Côté.

Comme les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas toujours, c'est un congrès organisé par l'Association des Jeunes Barreaux de Région qui a succédé à l'équipe du rapeur américain. Pendant ce temps, Snoop Dogg et sa suite sont en spectacle ce soir au Centre Vidéotron de Québec.