Près de 20 nouveaux logements seront construits au Domaine des Trois-Pistoles

La résidence privée pour ainés (RPA), le Domaine des Trois-Pistoles, prévoit augmenter son offre locative de 50 %. Elle enclenche la troisième et dernière phase de son développement avec la construction d’un nouvel immeuble de 17 logements. Un projet qui permettra d’alléger quelque peu leur liste d’attente.

Un appel d’offres a été lancé le 11 juin afin de trouver un entrepreneur pour construire le bâtiment. Les soumissions seront ouvertes le 19 juillet. Si tout se passe bien, les co-directeurs, Harold Rioux et Denise Sénéchal, espèrent un début des travaux vers les mois d’aout ou septembre. La construction devrait durer au moins un an. Le couple s’attend donc à une ouverture à la fin de l’automne ou à l’hiver 2025.

Le projet compte la création de 14 logements «3 et demi», 2 «4 et demi» et 1 loft. Le nouvel immeuble ne sera pas attaché aux deux autres bâtisses, il sera perpendiculaire. Ainsi, si l’on se trouve à l’entrée du stationnement du Domaine situé au 135, rue de la Seigneurie, le bâtiment neuf sera juste en face.

Le conseil d’administration du Domaine des Trois-Pistoles travaille sur cette nouvelle phase depuis quatre à cinq ans. Une première étape a été réalisée en 2008 avec la construction de 20 logements. En 2013, 14 appartements ont été créées. Avec la nouvelle construction, la RPA comptera un total de 34 unités locatives.

Jusqu’à tout récemment, tout était sur pause, puisque le Domaine était sans réponse du gouvernement. Il a maintenant eu les autorisations nécessaires à la poursuite du projet par le ministère de l’Environnement. Cette étape était essentielle pour s’assurer que les démarches étaient conformes en raison des milieux humides se trouvant aux abords de la nouvelle bâtisse.

RÉPONDRE À LA DEMANDE

«Avec le manque de logements, ça va être un plus», croit la co-directrice. En ce moment, la liste d’attente pour obtenir un logement à la RPA s’élève à 75 noms.

Le Domaine des Trois-Pistoles fait aussi partie du programme de supplément au loyer. «Ceux qui sont plus à faible revenu ont une aide supplémentaire sur leur logement, indique M. Rioux. Ça permet aux personnes âgées de ne pas payer des surprimes de loyer comme on voit partout.»

Les Pistolois ont hâte que le projet se concrétise, selon le couple. Il partage avoir reçu de nombreux appels de personnes intéressées à habiter dans les nouveaux logements à venir. «C’est un beau projet et on est vraiment content», confie Mme Sénéchal.

La direction n’a pas pu dévoiler précisément les investissements requis pour la construction de ce nouveau bâtiment, mais ils sont estimés à plusieurs millions de dollars. Toutefois, la RPA a reçu des subventions pour l’aider dans ce grand projet.