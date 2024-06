Début du chantier à l’église de Lac-des-Aigles

Un chantier a été érigé au cours des dernières semaines autour de l’église Saint-Isidore de Lac-des-Aigles. Le bâtiment à vocation religieuse sera transformé en Centre d’interprétation des salmonidés et des écosystèmes aquatiques, dont l’ouverture est prévue à l’été 2025.

Des travaux d’envergure y seront menés au cours des prochains mois : l’église devra être soulevée afin que les fondations soient refaites et le clocher sera stabilisé. L’entreprise AGM Construction de Saint-Antonin a été retenue pour réaliser ces travaux.

«Les gens d’ici avaient hâte que ça bouge. Nous avons fait appel à une firme de consultants afin de concevoir le volet de muséologie. Ç’a nécessité beaucoup de travail et de temps pour attacher le financement, faire les démarches auprès des architectes, trouver un entrepreneur. C’est certain qu’on est fébrile de voir que ça commence», explique le président de la Corporation de développement de Lac-des-Aigles, Serge Demers.

Ce projet, évalué à 4,5 M$, comprend la mise sur pied d’une exposition technologique et sensorielle utilisant la réalité virtuelle et l’animation interactive afin de faire découvrir les différentes espèces de salmonidés présentes dans la région. On n’y retrouvera aucun poisson à l’intérieur.

Le Témiscouata est la seule région du Québec à posséder sur son territoire sept espèces de salmonidés : l’omble fontaine, l’omble chevalier, la truite grise, l’ouananiche, le saumon d’Atlantique, le corégone et le corégone nain.

Un sentier de marche a aussi été aménagé le long de la rivière des Aigles. La Corporation de développement de Lac-des-Aigles prévoit faire l’acquisition d’un ponton afin d’organiser des excursions sur le lac. Des chalets et terrains de camping seront également aménagés afin de compléter ce projet.

La Corporation de développement économique de Lac-des-Aigles a pour objectif d’offrir un produit unique et original et d’accroitre les retombées économiques pour la communauté en privilégiant l’économie locale. Le futur Centre d’interprétation qui sera aménagé dans l’église est situé près du parc national du Lac-Témiscouata et de la réserve faunique Duchénier, sur la route des Monts Notre-Dame.

À l’automne 2018, la fabrique de Lac-des-Aigles a constaté qu’elle n’avait plus les capacités financières d’entretenir le bâtiment. C’est à ce moment que la Corporation de développement économique de Lac-des-Aigles est entrée en jeu.

Rappelons que le ministère du Tourisme du Québec a accordé une aide financière de 1,8 M$ à ce projet en mai 2023, qui s’ajoute à un financement de 1,7 M$ confirmé en mars par le Conseil du patrimoine religieux du Québec.

