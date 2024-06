Une fenêtre unique sur l’univers du béluga

À temps pour l’été et pour la Journée nationale des peuples autochtones, la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk ouvrira sa station d’interprétation des bélugas, Putep ‘t-awt, au grand public le vendredi 21 juin. Située à flanc de montagne dans le secteur du port du Gros-Cacouna et du parc côtier Kiskotuk, la plateforme terrestre d’observation est unique au Québec et offre une vue imprenable sur les eaux du fleuve Saint-Laurent.

«Quand on monte sur la montagne, c’est exceptionnel. La vue… On surplombe le fleuve, on peut même voir l’entrée du Saguenay quand il faut beau, c’est vraiment magnifique», s’exclame le Grand chef de la PNWW, Jacques Tremblay.

La plateforme se situe au sommet d’un sentier de deux kilomètres parsemé de belvédères d’observation et de panneaux d’interprétation culturels afin d’en découvrir davantage sur la PNWW. «Les ancêtres passaient par là et traversaient en canot faire du troc à Tadoussac et revenaient. Pour nous, la montagne, le port, ça fait partie de l’histoire de notre Nation», raconte-t-il.

La réalisation de cet énorme projet permet à la Première Nation de rassembler, en un même endroit, les savoirs traditionnels et les savoirs scientifiques, tout en laissant une place aux arts et à la culture wolastoquey. Une sculpture accueille les visiteurs au bas de la montagne, des œuvres ont été exposées dans un conteneur avant l'ascention du sentier et la passerelle a été embellie d’une image panoramique.

Le site est accessible à pied à partir de stationnement situé au marais de Gros-Cacouna à la Réserve nationale de faune de la Baie-de-L’Isle-Verte ou à partir de celui de la boutique Matuweskewin sied au 1001, rue du Patrimoine. Un service de navette électrique est aussi disponible sur réservation afin de se rendre rapidement au bas de la montagne avant de monter le sentier pour accéder à Putep ‘t-awt.

Pour tous les détails afin d'aller découvrir l’infrastructure et ses activités, il faut se rendre sur le nouveau site touristique de la Première Nation : www. tourismewahsipekuk.ca.

Davantage de détails suivront…