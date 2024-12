Rétrospective 2024 : janvier

Lors de votre prochaine réception des Fêtes, ces délicates tartelettes voleront la vedette! INGRÉDIENTS (Pour 4 tartelettes) • 1/2 tasse de beurre non salé, à température pièce • 1/3 tasse + 1 c. à soupe de sucre à glacer • 1 pincée de sel • 2 jaunes d’œufs • 1 c. à soupe d’eau glacée • 1/4 tasse de farine tout ...