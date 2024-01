Confrontés à l’importante hausse des couts concernant la rénovation de la piscine régionale des Basques, les élus de Trois-Pistoles envisagent plutôt l’option de démolir la piscine actuelle et d’en construire une nouvelle. «Le bâtiment a plus de défauts qu’on pensait et il va falloir repartir à zéro […] Ça demande plus de planification et on ne ...