Trois-Pistoles envisage de démolir la piscine régionale des Basques

Confrontés à l’importante hausse des couts concernant la rénovation de la piscine régionale des Basques, les élus de Trois-Pistoles envisagent plutôt l’option de démolir la piscine actuelle et d’en construire une nouvelle.

«Le bâtiment a plus de défauts qu’on pensait et il va falloir repartir à zéro […] Ça demande plus de planification et on ne pourra pas aller de l’avant si nous n’avons pas de financement», explique le maire de la Ville de Trois-Pistoles, Philippe Guilbert. Pour le moment, il n’est pas encore déterminé si la nouvelle piscine serait située au même emplacement ou sur un autre site.

Les élus de Trois-Pistoles ont inscrit le projet de la piscine régionale des Basques, évalué à 15 M$, au plan triennal d’immobilisations pour 2026. Il y a seulement deux ans, les travaux de réfection du bâtiment actuel étaient évalués à 5,8 M$, mais ils ne sont finalement pas allés de l’avant.

En mai 2021, la Ville de Trois-Pistoles avait obtenu une aide financière de 2,9 M$ du gouvernement du Québec pour procéder à la réfection de cette infrastructure. Cette subvention provenait du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Elle devait couvrir environ 50 % de la facture totale.

Le bâtiment de la piscine régionale de la MRC des Basques a été construit en 1989 et il n’a pas fait l’objet de travaux majeurs depuis ce temps. «Encore une fois, on attend du financement par rapport à [la piscine]. On va devoir aller plus loin dans ce processus, qui est assez long», précise Philippe Guilbert. Au cours des dernières années, les couts liés à ce projet ont drastiquement augmenté, souligne-t-il. En raison de ce changement d’orientation, de nouveaux plans devront être réalisés et l’échéancier est ainsi repoussé.

Selon M. Guilbert, les autres maires de la MRC des Basques ont démontré que leurs communautés tiennent à garder la piscine, qui est un équipement municipal supralocal. Ce terme signifie qu’il est utilisé par les contribuables de plus d’une municipalité locale.