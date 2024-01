Décret de population : augmentation démographique dans la région

Les municipalités régionales de comtés (MRC) de Rivière-du-Loup, Témiscouata et les Basques ont vu leur population augmenter dans la dernière année, selon les chiffres de 2024 partagés par la Gazette officielle du Québec. En moyenne, les trois territoires ont connu une croissance de 1,5 % de leurs citoyens au cours de la dernière année.

La population des Basques, l’une des municipalités régionales de comté les moins populeuses et les plus vieillissantes au Québec, ne cesse de croitre ces dernières années. Elle affiche, en 2024, la plus grande croissance démographique par rapport à sa population totale parmi les trois MRC avec un taux de 2,5 %.

«Je suis comblé. Il ne faut pas s’enfler la tête, il y a une certaine conjoncture qui vient avec ça, mais je pense que c‘est le résultat d’un travail qu’on a mis en place depuis 10 ans», a commenté le préfet de la MRC des Basques, Bertin Denis.

Notre-Dame-des-Neiges a été le territoire le plus prisé avec 82 nouveaux habitants. Mais c’est Saint-Guy qui a connu une évolution démographique considérable avec une hausse de 49,1 %, soit 26 citoyens. Une statistique qui est à faire attention souligne M. Denis. Selon le nouveau décret, la population de la municipalité qui risque d'être fusionnée avec celle de Lac-des-Aigles au Témiscouata compterait 79 résidents. Or, le préfet indique que le territoire ne compte qu’au plus une cinquantaine d’habitants. «Les autres ce sont des propriétaires de lots, d’érablières, de chalets qui donnent cette adresse-là comme adresse permanente», indique-t-il.

Les autres municipalités qui ont enregistré une augmentation importante sont Saint-Médard à 12,2 % (24 citoyens), Saint-Éloi à 8,2 % (24 citoyens), Notre-Dame-des-Neiges à 7,6 %, Saint-Simon-de-Rimouski à 6,7 % (30 citoyens) et Sainte-Françoise à 6,6 % (26 citoyens).

Étonnamment, davantage de personnes ont quitté Trois-Pistoles. Ce sont 57 personnes qui sont parties de la ville, soit une diminution de la population de 1,8 %.

«Ce dont je suis fier c’est que malgré que ça ait continué à diminuer dans les premières années [du plan d’action], là, on dirait que l’on connait un regain d’attractivité. Et ça, ça me rend extrêmement heureux», partage le préfet. Il croit aussi que cette hausse permette de rajeunir la moyenne d’âge des résidents de la MRC.

MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP

Avec 714 habitants de plus sur son territoire, la population de la MRC de Rivière-du-Loup s’est accrue de 2 %. La ville qui a connu la plus grande augmentation est sans surprise Rivière-du-Loup (296 citoyens), suivie par Saint-Antonin (187 habitants), puis par Notre-Dame-du-Portage (124 citoyens).

La croissance démographique la plus notable a cependant été enregistrée par la municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (île Verte) à un taux de 70,3 % (29 habitants). «On n’a pas augmenté de population, ce sont les gens qui font des changements d’adresse. Ici, on a beaucoup de personnes qui partagent leur vie entre la terre ferme et l’île», a informé la mairesse de la municipalité, Louise Newbury.

«C’est bon pour nous, car l’ancien décret ne reflétait pas la réalité de l’île. Ici, il y a toujours au moins 70 personnes», a-t-elle expliqué.

Notre-Dame-du-Portage fait aussi bonne figure avec une augmentation de 10,5 %. Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup (5 % pour 70 citoyens), Saint-Antonin (4,3 %), L’Isle-Verte (4,2 % pour 57 citoyens) et Saint-Paul-de-la-Croix (4,2 % pour 13 citoyens) s’en tirent bien.

Ce sont les municipalités de Saint-Cyprien (3 % pour 43 citoyens), Saint-Arsène (2,8 % pour 35 citoyens) et Saint-Épiphane (2,3 % pour 20 citoyens) qui ont eu de plus grandes diminutions de population.

MRC DU TÉMISCOUATA

La MRC du Témiscouata est la région qui a connu la moins grande hausse à un taux de 0,3 %, soit 75 personnes. En termes de nouveaux citoyens, c’est Saint-Louis-du-Ha! Ha! qui a connu une croissance plus importante avec 93 habitants de plus. Toutefois, la municipalité qui a enregistré une meilleure hausse démographique est Saint-Pierre-de-Lamy à 18,5 %. Le taux de Saint-Louis-du-Ha! Ha! se chiffre à 7,4 %.

Rivière-Bleue (4,8 % pour 60 citoyens) et Saint-Elzéar-de-Témiscouata (4,4 % pour 14 citoyens) s’en sont aussi bien sorties avec leurs taux d’augmentation.

Les baisses les plus élevées dans le Témiscouata se trouvent à Saint-Athanase à 6,3 % (20 citoyens), Saint-Juste-du-Lac à 5,6 % (33 citoyens), Lejeune à 5,5 % (14 citoyens), Saint-Jean-de-la-Lande à 4,3 % (11 citoyens), Saint-Eusèbe à 3,4 % (21 citoyens).