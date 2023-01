Rétrospective 2022 : juillet

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Séries avec le Rocket : «Une expérience unique»

En jouant une dizaine de parties dans l’uniforme du Canadien de Montréal, en début de saison, Alex Belzile a emmagasiné des souvenirs inoubliables, certains des plus beaux de sa carrière. À ce moment, il ne se doutait toutefois pas qu’ils vivraient aussi un printemps unique et survolté avec le Rocket de Laval. Une expérience qui s’est là aussi démarquée de tout ce qu’il a vécu auparavant.

https://www.infodimanche.com/actualites/sports/466903/series-avec-le-rocket-une-experience-unique

Saint-Antonin prend les grands moyens pour obtenir une nouvelle école primaire

Le maire de Saint-Antonin Michel Nadeau a lancé ce 8 juillet une offensive publique afin de demander que le projet de nouvelle école dans sa Ville soit financé par le gouvernement du Québec. Une pancarte et des banderoles en format géant ont été installées avec l’inscription «Une nouvelle école, c’est primordial à la Ville de Saint-Antonin», près de l’autoroute 85 et dans le secteur du Millénaire.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/467753/saint-antonin-prend-les-grands-moyens-pour-obtenir-une-nouvelle-ecole-primaire

Archéologie : à la découverte du parc national du Lac-Témiscouata

Les passionnés d’observation et d’interprétation seront servis cet été, alors que le parc national du Lac-Témiscouata peut à nouveau accueillir des participants sur son site archéologique. Les visiteurs peuvent participer à des fouilles publiques, et ce, du mardi au samedi, sous la supervision d’une archéologue professionnelle.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/467245/archeologie-a-la-decouverte-du-parc-national-du-lac-temiscouata

Le «marathon du bonheur» de Bruno Blanchet

Quand il a décidé de parcourir la distance entre Québec et Le Bic à la course, le comédien, humoriste et auteur Bruno Blanchet voulait partir à la rencontre de son monde. Un souhait qui a été pris au pied de la lettre par bon nombre d’admirateurs et d’admiratrices de tous les âges qui se sont déplacés pour le saluer, le rencontrer et l’encourager sur le chemin.

https://www.infodimanche.com/actualites/sports/467971/le-marathon-du-bonheur-de-bruno-blanchet

Création du Fonds BR à Trois-Pistoles : «Parce que vivre, c’est donner…»

Encourager les jeunes des Basques à pourchasser leurs rêves, à accomplir leurs buts et à poursuivre la réalisation d’une idée, même si elle semble parfois un peu folle...Voilà le bel objectif que s’est donné le Fonds BR, un nouvel organisme sans but lucratif lancé par le journaliste et auteur Benoît Rioux, originaire de Trois-Pistoles.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/468057/creation-du-fonds-br-a-trois-pistoles-parce-que-vivre-cest-donner

Les pensionnats pour chiens du KRTB sont combles

Les propriétaires de chiens qui cherchaient à faire garder leur animal dans une pension de la région afin de partir en vacances cet été ont malheureusement dû trouver une solution alternative. Les pensionnats pour chiens du KRTB soit Complexe CAMA de Saint-Pascal et Entre bonnes pattes de Saint-Antonin étaient débordés.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/468021/les-pensionnats-pour-chiens-du-krtb-sont-combles

La famille, au cœur des priorités de Tristan Pomerleau

Il y a longtemps que Tristan Pomerleau parlait d’aller jouer en Europe. Si les études et le hockey professionnel ont eu le dessus ces dernières années, le moment était maintenant opportun de se lancer. Peut-être même qu’il n’y avait pas meilleur moment pour enfin réaliser cet objectif.

https://www.infodimanche.com/actualites/sports/468308/la-famille-au-cur-des-priorites-de-tristan-pomerleau

Chien de sang blessé par balle : un chasseur condamné à payer plus de 10 000 $

Le conducteur de chien de sang Patrick Alexandre, basé à Saint-Pacôme, a eu gain de cause le 14 juin dernier à la Division des petites créances de la Cour du Québec. Il réclamait la somme de 15 000 $ pour des blessures graves qui ont été infligées par balle à son chien de travail par un chasseur alors qu’il se trouvait en forêt au Témiscouata en octobre 2019.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/468557/chien-de-sang-blesse-par-balle-un-chasseur-condamne-a-payer-plus-de-10-000-$

Victoire d’Hugo Houle : l’équipe Israel-Premier Tech brille

À nouveau, le nom de l’entreprise Premier Tech de Rivière-du-Loup circule dans les médias sportifs du monde entier avec la tenue du Tour de France, la compétition cycliste la plus reconnue à l’international. Les athlètes de l’équipe Israel-Premier Tech, dont le Québécois Hugo Houle, performent d’ailleurs de façon exceptionnelle.

https://www.infodimanche.com/actualites/sports/468588/victoire-dhugo-houle-lequipe-israel-premier-tech-brille

Trois Louperivois remportent une compétition internationale d’ingénierie

Pendant plusieurs mois, Charles Lagacé Leblanc, Alice Couture et Christophe Landry de Rivière-du-Loup ont travaillé d’arrache-pied pour concevoir un véhicule monoplace à très faible consommation. Les 9 et 10 juin dernier, l’équipe Alérion Supermileage de l’Université Laval a remporté la compétition interuniversitaire internationale SAE Supermileage, qui se déroulait à Marshall, au Michigan.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/468582/trois-louperivois-remportent-une-competition-internationale-dingenierie

Traverser la pandémie un livre à la fois

Durant la pandémie de coronavirus, la Louperivoise Jeanne Lavoie a écrit 12 livres inspirés de sa vie, un héritage qu’elle a légué à ses petits-enfants le 13 juillet dernier. En moyenne, la dame qui «marche sur ses 70 ans» a rédigé un livre par deux mois sur une période de 26 mois.

https://www.infodimanche.com/actualites/culturel/468680/traverser-la-pandemie-un-livre-a-la-fois

Décès d'Émile-Antoine Roy-Sirois : «C’est quelqu’un qui m’a appris beaucoup»

L’annonce du décès d’Émile-Antoine Roy-Sirois, tué au combat en Ukraine, où il s’était rendu de son propre chef pour défendre le pays contre l’invasion russe, a ému plusieurs personnes de la région au cours des derniers jours. Le trentenaire avait des racines familiales au Témiscouata et il avait suivi son parcours collégial au Cégep de Rivière-du-Loup.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/468920/deces-demile-antoine-roy-sirois-cest-quelquun-qui-ma-appris-beaucoup

Face à face avec un lynx à Cacouna

Caché en bordure du marais à Cacouna au parc côtier Kiskotuk, le photographe animalier Sébastien Dionne ne se doutait pas de la rencontre qu’il allait faire tôt le matin du 27 juillet. Il a eu le privilège d’observer pendant plus d’une vingtaine de minutes un jeune lynx du Canada, camouflé dans les hautes herbes.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/469079/face-a-face-avec-un-lynx-a-cacouna

Le Centre d’entraide louperivois en tournée dans les municipalités éloignées

Le Centre d’entraide louperivois a mis sur place une initiative pour redonner encore plus à la communauté. Le 13 juillet, le directeur général, Mario Pageau, a fait une tournée des organismes communautaires dans le Témiscouata afin de redonner au suivant.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/468875/le-centre-dentraide-louperivois-en-tournee-dans-les-municipalites-eloignees