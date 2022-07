Création du Fonds BR à Trois-Pistoles : «Parce que vivre, c’est donner…» 

Encourager les jeunes des Basques à pourchasser leurs rêves, à accomplir leurs buts et à poursuivre la réalisation d’une idée, même si elle semble parfois un peu folle...Voilà le bel objectif que s’est donné le Fonds BR, un nouvel organisme sans but lucratif lancé par le journaliste et auteur Benoît Rioux, originaire de Trois-Pistoles.

Après avoir quitté la région il y a une vingtaine d’années, Benoît Rioux souhaite maintenant redonner à la communauté qui l’a vu grandir. Depuis plus d’un an, il travaille à la création de l’organisme dont la mission sera de donner un petit coup de pouce à de jeunes artistes et sportifs des Basques vers l’atteinte de leurs objectifs, quels qu’ils soient.

Concrètement, le Fonds BR mettra sur pieds un programme de bourses pour les étudiants de l’École secondaire de Trois-Pistoles et différentes associations de la région des Basques destinées aux jeunes. Les sommes seront amassées grâce à la présentation d’un événement majeur qui se tiendra le samedi 8 octobre au Stade Paul-Émile-Dubé: la Classique automnale Les Buts Remplis.

«C’est un nouveau projet, un très grand projet, peut-être le plus important de ma vie jusqu’ici», a partagé humblement Benoît Rioux, en début de semaine. «Le temps est venu pour moi de redonner. Je veux aider les jeunes de chez moi à s’épanouir, à remplir leurs buts un à un.»

Le Pistolois explique que ce projet prend forme dans son esprit depuis un moment déjà, influencé par différentes expériences, rencontres et la présence d’amis engagés, dont le fondateur de l’Expo Fest, Perry Gee, ainsi que l’ancien joueur de baseball Claude Raymond qui, à travers un fonds à son nom, amasse de l’argent pour promouvoir la pratique sportive et le développement de la jeunesse de Saint-Jean-sur-Richelieu.

L’impact du regretté Derek Aucoin, dont il était très proche et même l’auteur de la biographie, est aussi bien réel, il n’y a pas de cachette.

«Derek disait toujours que vivre, c’est donner, et que lorsque tu donnes, tu reçois en retour. J’ai appris beaucoup à ses côtés et c’est quelque chose qui est resté avec moi, une volonté de poursuivre son œuvre à ma façon», a confié Benoît Rioux.

«FAIRE UNE DIFFÉRENCE»

En racontant la genèse du projet, il pense aussi à une invitation qu’il a reçue l’été dernier pour effectuer le lancer protocolaire d’une soirée hommage en son honneur lors d’un match du Bérubé GM. Il y a alors eu un déclic. «Ce soir-là, j’ai eu l’impression de ‘’rentrer chez nous’’, pour reprendre les mots de Patrick Roy lors du retrait de son chandail par le Canadien. J’ai été surpris par cette invitation, mais surtout honoré. C’était un beau témoignage d’amour et j’ai du même coup senti le besoin de redonner à ma communauté. L’heure était venue.»

«C’est une suite logique pour moi, a-t-il résumé. Trois-Pistoles a toujours été proche de mon cœur et je veux participer à son dynamisme par le biais des jeunes […] Je me sens vraiment sur mon X avec ce beau et grand projet.»

Si on peut croire que les initiales du Fonds BR ont été choisies pour correspondre à celle de son administrateur, Benoît Rioux, ce n’est pas tout à fait exact. C’est un clin d’œil opportun, certes, mais surtout une référence aux mots «Buts Remplis», une expression de baseball qui image bien, selon lui, l’idée d’atteindre ses objectifs.

«Tout cela, ce n’est pas à propos de moi», assure d’ailleurs Rioux. «C’est à propos des jeunes que je veux aider, c’est à propos de cette cause qui me tient tellement à cœur», a-t-il ajouté, soulignant avoir réalisé que «personne n’a besoin d’être une célébrité pour donner et faire une différence autour de soi.»

«Je le fais pour les bonnes raisons. Je veux que [les jeunes] pourchassent leurs rêves et qu’ils aillent des exemples de réussites. Parfois, il ne faut qu’un petit coup de pouce financier – qui devient symbolique – pour réussir.»

UN RENDEZ-VOUS FESTIF

Les sommes distribuées dans la communauté seront récoltées à travers la Classique automnale Les Buts Remplis, un événement phare rendu possible grâce à la collaboration de différents partenaires régionaux. Il s’agit d’une compétition amicale qui rassemblera 8 équipes mixtes formées de différentes personnalités.

Le tournoi mettra aussi en vedette une règle originale qui favorisera le spectacle : chaque demi-manche débutera avec trois coureurs sur les coussins. «Ce sera un bel événement très festif, ludique, avec plusieurs surprises. Je veux que ça devienne une belle tradition.»

Déjà, il remarque déjà beaucoup d’enthousiasme envers l’événement. Il se réjouit aussi du partenariat conclu avec la Ville de Trois-Pistoles. Les élus n’ont pas hésité à encourager sa réalisation. «C'est très inspirant de voir quelqu'un, comme Benoît, revenir dans la communauté qui l’a vu grandir et organiser un événement au profit du développement des jeunes. Nous aurons droit à une belle activité qui sera, j'en suis sûr, très populaire, en plus de servir une cause très importante, celle de nos jeunes», a déclaré le maire de Trois-Pistoles, Philippe Guilbert.

Notons que le choix des jeunes qui bénéficieront de bourses sera effectué par le conseil d’administration du Fonds BR, lequel est composé de citoyens du milieu. L’implication des jeunes dans la communauté, d’une façon ou d’une autre, fera partie des considérations et les réseaux sociaux seront utilisés.

Pour 2022, l’objectif à atteindre a été fixé à 5 000 $. Détails sur la page Facebook du Fonds BR.