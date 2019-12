Rétrospective 2019, aoüt (2e partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

L'ascension de Britanie Cauchon

La saison dernière, la cycliste Britanie Cauchon a prouvé, épreuve après épreuve, qu’elle était l’une des meilleures athlètes de son groupe d’âge au Québec. À la mi-aout, l'athlète est allée encore plus loin, vainquant, parfois même facilement, des cyclistes plus âgées lors du Tour de l’Avenir Makadence, l’un des événements les plus attendus de la saison en cyclisme sur route.

L’église Notre-Dame-des-Neiges classée patrimoniale

C’était jour de fête à l’église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles, le vendredi 16 aout, alors que le gouvernement du Québec a annoncé que l’immeuble centre de la ville a officiellement obtenu sa classification patrimoniale en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Cette nouvelle fait suite à un avis d’intention de classement qui avait été émis par le gouvernement précédent à l’automne 2017.

Le Petit Témis : un chantier de 1,4 M$

La Corporation d’aménagement du lac Témiscouata et de la rivière Madawaska, responsable de la section sud de 43 kilomètres du Parc linéaire interprovincial Petit Témis, a achevé au cours des derniers mois des travaux de réfection de la piste cyclable dont l’investissement total s’élève à plus de 1 400 000 $.

De la ferme à la table : des jeunes découvrent le monde agroalimentaire

Le 9 aout dernier, c’était la conclusion d’une belle saison de découvertes agroalimentaires pour les jeunes du camp de jour Arsène-Lupin de la Municipalité de Saint-Arsène. De la ferme à la table, ils ont participé à des visites dans diverses entreprises agricoles en plus d’apprendre à jardiner et à développer leurs talents culinaires.

Deux décès dans une collision à Saint-Simon

Deux personnes ont perdu la vie le 19 aout à Saint-Simon-de-Rimouski dans une violente collision frontale entre deux véhicules. L'accident est survenu sur la route 132 à Saint-Simon-de-Rimouski, près de la route du Porc-Pic vers 5 h 15. Les décès des deux conducteurs, seuls occupants de leur véhicule respectif ont été constatés sur place.

2,5 M$ de plus pour le Cégep de Rivière-du-Loup

Bonne nouvelle pour le Cégep de Rivière-du-Loup. Alors que c'était jour de rentrée pour l'institution qui a accueilli sa 51e cohorte d'élèves, ses coffres se sont enrichi de 2,5 M$. Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec, François Roberge, a annoncé une importante révision du mode de financement des cégeps qui touche directement celui de Rivière-du-Loup.

La musique country envahit Rivière-du-Loup

Du 15 au 18 aout, les fans de musique country étaient nombreux sur le terrain à l’arrière du Centre commercial Rivière-du-Loup pour assister à la première édition de l’évènement Zone country. «Nous sommes très contents, nous estimons que près de 16 000 personnes sont passées sur le site», a indiqué Annie Levasseur.

Le prix de l’essence au Bas-Saint-Laurent parmi les plus élevés au Québec

Les automobilistes du Bas-Saint-Laurent font partie de ceux et celles qui déboursent en moyenne le plus pour leur carburant au Québec. Du 19 au 22 aout, le prix moyen à la pompe s’élèvait à 1,29 dollar le litre, une différence de 0,14 $ avec ce que l’on retrouvait à Montmagny, à Lévis ou au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Des redevances éoliennes de 7 M$ remises aux partenaires de la Régie intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent

Au terme du premier semestre d’opération de l’année 2019, les parcs éoliens Nicolas-Riou et Roncevaux ont généré des retombées importantes pour la région, alors qu’une somme de 7 millions de dollars a été remise aux partenaires de la Régie intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent.

Le sirop coule à flots chez Decacer

Véritable fleuron témiscouatain, l’entreprise Decacer a continué sa croissance avec notamment l’ajout d’une nouvelle équipe de soir de 15 personnes qui portera à 57 son total d’employés à Dégelis. «Cette ligne de production de sirop nous permettra d’augmenter de 15 à 20 % notre production», note Eliott Levasseur, directeur général de Decacer et du groupe Maple Treat Corporation.

La pierre, une source d’inspiration ancestrale pour Gilles Lepage

Dans son garage de toile qui lui sert d’atelier même en hiver, le sculpteur autodidacte Gilles Lepage de Rivière-du-Loup accumule les roches de diverses origines, la matière brute de ses œuvres. Déposés sur une imposante table à structure de fer, des bustes autochtones et des mammifères marins attendent patiemment de trouver leur nouveau logis.

La sculpture monumentale qui se dresse tout au bout de la pointe des Wolastoqiyik Wahsipekuk (Malécites du fleuve Saint-Laurent) est l’œuvre de ce même artiste louperivois qui façonne la pierre depuis 2013.

Le Spectacle aérien fait des milliers d’heureux

Voltiges dans les airs, festivités au sol…le deuxième Spectacle aérien de Rivière-du-Loup a rempli ses promesses, les 24 et 25 aout. Plusieurs milliers de spectateurs se sont déplacés sur le site de l’aéroport afin de profiter d’une programmation bien garnie et d’un soleil de feu. Des pilotes de calibre international se sont ainsi succédé au-dessus des terrains de l’aéroport de Rivière-du-Loup pendant plus de trois heures au plus grand plaisir des amateurs. Les célèbres Snowbird, avec une prestation impressionnante, étaient la cerise sur le sundae.

Saint-Louis-du-Ha! Ha! : inauguration de la caserne et hommage aux pompiers

La Municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! et son Service de sécurité incendie ont procédé le 24 aout dernier à l’inauguration officielle de leur nouvelle caserne. En présence de nombreux citoyens, les élus ont également profité de l’occasion pour honorer 14 personnes qui ont œuvré 20 ans et plus dans la brigade.

Un invité de marque au Littoral bercé par la vin

Pour la 12e organisation du Littoral bercé par la vin, l’organisateur Mario Landry n’a pas lésiné sur les efforts. Il s’est évidemment entouré du populaire sommelier Philippe Lapeyrie, mais aussi du vigneron français Guillaume Perromat, afin de lancer les festivités.

Boxe : Leïla Beaudoin joint les rangs professionnels

La carrière de la boxeuse Leïla Beaudoin vient de franchir une nouvelle étape. L’athlète originaire du Témiscouata a annoncé avoir signé un contrat avec la firme Eye of the Tiger Management (EOTTM), le mercredi 28 aout, confirmant sa décision de laisser tomber le volet amateur pour se lancer à pieds joints dans l’aventure de la boxe professionnelle.

Dany Paradis-Giroux : joueur communautaire de l’année

Dany Paradis-Giroux a vu sa générosité envers les partisans de Québec être récompensée. L’athlète originaire du Témiscouata a été élu «joueur communautaire de l’année» chez les Capitales de Québec. L’artilleur de 26 ans a reçu cette reconnaissance afin de souligner le temps qu’il consacre aux amateurs de baseball après chaque partie.

Les Trois Accords font danser Rivière-du-Loup

Il y avait foule le 29 aout au parc du Campus-et-de-la-Cité de Rivière-du-Loup à l’occasion du spectacle des Trois Accords soulignant la 50e rentrée scolaire du Cégep de Rivière-du-Loup. Environ 6 000 personnes se sont rassemblées pour assister à cet évènement gratuit et ouvert à tous. Le spectacle s’est avéré être un succès, selon les divers organisateurs impliqués dans cette initiative.

Entente de 10 ans et près de 13 M$ entre Ottawa et la Première nation Malécite de Viger

Le 30 aout, le gouvernement fédéral qui affichait depuis plusieurs mois sa volonté de renouveler ses relations avec les peuples autochtones a fait un pas important en ce sens avec la Première nation Malécite de Viger à Cacouna. La ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, et le Grand Chef de la Première Nation Malécite de Viger, Jacques Tremblay, ont annoncé la signature d'un accord de pêche d'une durée de 10 ans avec à la clé des investissements de près de 13 M$.

Accident de VTT mortel à Témiscouata-sur-le-Lac

Une dame âgée 59 ans, Johanne Daguerre de Lévis, a perdu la vie après avoir effectué une embardée alors qu’elle conduisait un VTT sur le chemin des Bouleaux, à Témiscouata-sur-le-Lac vers 18h le 31 aout. Sa passagère a également subi des blessures sérieuses.

