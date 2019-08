Le Spectacle aérien fait des milliers d’heureux

Voltiges dans les airs, festivités au sol…le deuxième Spectacle aérien de Rivière-du-Loup a rempli ses promesses, les 24 et 25 aout. Plusieurs milliers de spectateurs se sont déplacés sur le site de l’aéroport afin de profiter d’une programmation bien garnie et d’un soleil de feu.

Des pilotes de calibre international se sont ainsi succédé au-dessus des terrains de l’aéroport de Rivière-du-Loup pendant plus de trois heures, samedi et dimanche, au plus grand plaisir des amateurs. Les célèbres Snowbird, avec une prestation impressionnante, étaient la cerise sur le sundae.

Mais avant, Todd Farrell, un pilote de ligne et ex-militaire avec plus de 40 missions de combat à son actif, ainsi que de Rick Volker, qui a effectué des manœuvres de voltige à bord de son Sukhoi SU-26M, ont été très appréciés. Même chose pour Gord Price avec son YAK-50 et Manfred Radius avec son planeur, tous les deux âgés de 77 ans, qui ont été chaudement applaudis.

Les spectateurs ont même eu droit à quelques mots de M. Radius, du haut des airs, avant sa performance grâce à une communication radio. «C’est si beau ici, j’aimerais tellement que vous puissiez voir ce que je vois. Allez, je me détache, on y va», a lancé le pilote légendaire, avant de présenter un véritable ballet aérien sur une mélodie classique.

TEMPÉRATURE PARFAITE

Chaque jour, les prestations aériennes ont été offertes sous un ciel immaculé, ce qui n’a évidemment pas manqué de réjouir l’organisation du Spectacle aérien. Le mercure intéressant, combiné à un spectacle haut en couleur, a été la recette gagnante pour inciter les gens à se déplacer en grand nombre.

«On ne pouvait pas demander mieux. Les gens n’ont vraiment pas été déçus. Je n’ai entendu aucun commentaire négatif et il n’y a eu aucun incident. C’est difficile à battre», a partagé l’organisateur Martin Hivon qui a lui aussi participé au spectacle à bord de son nouvel appareil, un YAK-55M.

«Nous avions promis un spectacle de premier ordre et nous l’avons livré. Les pilotes ont aussi adoré l’accueil qu’ils ont reçu. Nous sommes très, très contents.»

Au sol, une multitude d’appareils de vol, avions en tous genres et hélicoptères étaient installés sur la piste et dans les champs avoisinants. De ce côté, les vedettes ont sans aucun doute été le Boeing 737-200 de Chrono Aviation, le CP-140 Aurora de l’Aviation royale canadienne et le Canadair CL-415, un appareil spécialisé dans la lutte contre les incendies. Plusieurs spectacles n’ont d’ailleurs pas hésité à faire la file pour les visiter, lorsque c’était possible.

Des activités pour les petits et grands étaient également accessibles toute la journée sur place. Nombreux ont aussi été les spectateurs à se déplacer tôt le matin et à profiter de la journée sur le site avec la petite famille.

Parmi les belles surprises, soulignons aussi la course entre l’avion de Rick Volker et la corvette conduite par le pilote Roland Voyer. Une compétition remportée par la voiture… «C’était au-delà de nos meilleurs espoirs», a souligné Martin Hivon, soulignant que l’organisation de l’événement n’aurait pas été possible sans la participation d’une centaine de bénévoles, dont certains ont fait la route de Montréal.

Rappelons que les bénéfices seront remis à l’Association des Fusiliers du Saint-Laurent.