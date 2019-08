La musique country envahit Rivière-du-Loup

Du 15 au 18 aout, les fans de musique country étaient nombreux sur le terrain à l’arrière du Centre commercial Rivière-du-Loup pour assister à la première édition de l’évènement Zone country. «Nous sommes très contents, nous estimons que près de 16 000 personnes sont passées sur le site», a indiqué Annie Levasseur.

Elle et son conjoint, Yan Tremblay, sont les organisateurs de ce nouvel évènement musical qui a attiré en sol louperivois de nombreux visiteurs. «Nous avons vu des personnes des Iles-de-la-Madeleine, de Fermont, de Montréal, de la Gaspésie et du Nouveau-Brunswick. Il y a eu 85 campeurs, seulement sur le site du Centre commercial», a mentionné Mme Levasseur.

La programmation comptait 22 spectacles en quatre jours, tous à saveur de musique country. La soirée du jeudi était consacrée à des spectacles hommage à Garth Brooks et à Alan Jackson. Le vendredi faisait notamment place à une soirée acadienne de même qu’à une reine du country québécois, Julie Daraiche, âgée de 81 ans. «Plus de 2 000 personnes étaient présentes pour le spectacle de cette doyenne», a souligné l’organisatrice. On notait sept spectacles et deux périodes réservées à la danse.

Le samedi fut également une grosse journée, de 10 h à 23 h, avec à nouveau de la danse et sept spectacles, dont du «new country» qui a attiré plus de 6 000 spectateurs. Le dimanche en après-midi, environ 2 500 personnes se sont rassemblées sur le site. «Avec un forfait à 45 $ pour quatre jours de musique country et des artistes de qualité, ce n’était pas cher», a lancé l’organisatrice. Annie Levasseur et Yan Tremblay ont d’ailleurs offert au public le numéro de clôture.

«Nous voulons présenter des spectacles à l’américaine, ça prend des gros noms. Nous sommes partis de zéro pour organiser un tel évènement. Présentement on peut dire que c’est à 90 % certain qu’il reviendra l’an prochain. Des gens étaient d’ailleurs prêts à réserver», a mentionné Mme Levasseur. L’évènement a nécessité un budget de 300 000 $. L’organisatrice a souligné la participation de commanditaires.