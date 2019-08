Deux décès dans une collision à Saint-Simon

Deux personnes ont perdu la vie lundi matin à Saint-Simon-de-Rimouski dans une violente collision frontale entre deux véhicules. L'accident est survenu sur la route 132 à Saint-Simon-de-Rimouski, près de la route du Porc-Pic vers 5 h 15.

Les décès des deux conducteurs, seuls occupants de leur véhicule respectif ont été constatés sur place. «Après l’impact, l’un des deux véhicules a pris feu, et l’autre a été complètement sectionné en deux», explique le sergent Claude Doiron de la Sûreté du Québec. Un camion a aussi été impliqué dans la collision, mais il n'a subi que des dommages matériels.

Les services d’urgence sont présentement sur place. Une enquête menée par la SQ est présentement en cours afin de déterminer les circonstances et les causes de cette collision. L'identité et la provenance des conducteurs seront dévoilées mardi, le temps de permettre aux autorités de joindre les familles des victimes.

Le ministère des Transports est aussi sur les lieux afin d’aménager une voie de contournement par le 1er rang. La route 132 est fermée entre le 1er rang de Saint-Simon-de-Rimouski et le 1er rang de Saint-Fabien, dans les deux directions.

Collaboration : François Drouin