Boxe : Leïla Beaudoin joint les rangs professionnels

La carrière de la boxeuse Leïla Beaudoin vient de franchir une nouvelle étape. L’athlète originaire du Témiscouata a annoncé avoir signé un contrat avec la firme Eye of the Tiger Management (EOTTM), ce mercredi 28 aout, confirmant sa décision de laisser tomber le volet amateur pour se lancer à pieds joints dans l’aventure de la boxe professionnelle.

La belle nouvelle a été officialisée sur l’heure du midi lors d’une conférence de presse faisant la promotion d'un gala organisé le 25 octobre prochain. La jeune femme y effectuera ses débuts chez les pros au Complexe Capitale Hélicoptère de Québec.

Du même coup, Leïla se lance un peu dans le vide, mais la décision a été bien mûrie et elle compte bien relever le défi qui se présente devant elle. Les discussions avec EOTTM ont eu lieu ces dernières semaines, puisqu'il y avait un intérêt d'un côté comme de l'autre. Elle évoluera chez les 132 livres.

«J’avais hâte de l’annoncer!», a partagé celle qui a été couronnée championne canadienne chez les amateurs en avril dernier. «Je suis très heureuse. C’est un peu l’inconnu pour moi, mais c’est très motivant. Je crois que c'est la meilleure équipe pour me faire évoluer. Mes combats vont aussi rejoindre un plus grand public.»

Charmée par la personnalité de la boxeuse de 23 ans et convaincue de son potentiel, Eye of the Tiger Management lui a offert un contrat à long terme. «Camille Estephan [le grand patron d'EOTTM] croit en moi. Il dit qu’il a un bon feeling avec moi. Je suis reconnaissante.»

Chez les amateurs, l’athlète qui a fait ses premières armes avec l’École de boxe olympique de Rivière-du-Loup a une fiche de 29-5. Elle est également championne des Gants Dorés (2017-2018) et elle a deux sorties internationales parfaites en Pologne et en Tunisie à son actif.

Notons qu’en acceptant de franchir la ligne vers la boxe professionnelle, Leïla met une croix sur le rêve qu’elle a déjà caressé de participer aux Jeux olympiques.

«J’y ai pensé, mais je crois que la boxe professionnelle féminine, c’est le meilleur chemin à prendre pour ma carrière», ajoutant que la discipline connaît un bel essor avec les succès des boxeuses Kim Clavel et Marie-Ève Dicaire.

L’adversaire qu’affrontera Leïla Beaudoin, le 25 octobre prochain, n’est pas connue pour le moment. D’ici là, la jeune femme continue son entrainement au club Energybox de Saint-Romuald avec Benoit Martel et Émilien Boucher. Nul doute, elle sera prête à tout donner.