Saint-Louis-du-Ha! Ha! : inauguration de la caserne et hommage aux pompiers

La Municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! et son Service de sécurité incendie ont procédé le 24 aout dernier à l’inauguration officielle de leur nouvelle caserne. En présence de nombreux citoyens, les élus ont également profité de l’occasion pour honorer 14 personnes qui ont œuvré 20 ans et plus dans la brigade.

Le nouveau bâtiment a été érigé au coin des rues Madgin et Raymond, tout près de l’autoroute 85. Sa construction a couté 3,6 millions de dollars, un investissement important auquel contribue le gouvernement du Québec à la hauteur de 2,4 M$. Le reste de la facture, soit environ 1,2 M$, est payé par la Municipalité et financé grâce à un emprunt sur 20 ans. Celui-ci sera ensuite remboursé par les redevances éoliennes. «Il n’y aura donc pas d’impôt à cet effet sur la taxe foncière», a précisé la mairesse Sonia Larrivée. La municipalité compte 1400 citoyens.

L’ancien bâtiment qui accueillait les équipements et les 22 pompiers, y compris des confrères de Saint-Elzéar-de-Témiscouata, ne répondait plus aux normes. «Nous avons maintenant une caserne à la fine pointe de la technologie. Je remercie la mairesse Sonia Larrivée, les membres du conseil municipal actuel et ceux du précédent de même que le gouvernement du Québec pour la réalisation de ce projet», a déclaré le directeur du Service de sécurité incendie, Michaël Morin.

«Toutes mes félicitations, vous avez réalisé un bâtiment très fonctionnel. C’est pour les gens de Saint-Louis-du-Ha! Ha! et des environs», a pour sa part mentionné Claude Gravel, président de l’Association des Pompiers de l’Est du Québec (APEQ).

POMPIERS HONORÉS

La Municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! a profité de l’occasion pour honorer 14 pompiers, anciens et actuels, qui cumulent chacun plus de 20 ans de service dans la brigade de sécurité incendie de la communauté. Voici donc ces personnes qui ont consacré beaucoup de temps afin de contribuer à sauver des gens et des biens : Hervé Pelletier, Conrad Morin (absent sur la photo), Germain Pelletier, Maurice Ouellet, Régis Bossé, Bernard Pelletier, Lucien Ouellet, Bruno Dumont, Jean Madore, Patric Beaulieu, Frédéric Beaulieu, Marco Daudelin, Viateur Morneau et Michaël Morin.