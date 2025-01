Rétrospective 2024 : aout

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.



Logements abordables : de vieilles sommes annoncées par Ottawa des années plus tard

Le gouvernement fédéral a annoncé que deux résidences pour ainés du Témiscouata allaient se partager un montant de plus de 1,2 M$ afin de les aider à concrétiser leur projet de construction de nouveaux logements abordables, ce mardi 30 juillet. Une «bonne nouvelle» qui est partagée plusieurs années en retard, ces infrastructures étant déjà réalisées et le financement, bien attaché.

La Maison François-Leclerc, au-delà de la légende d’une maison hantée

L’aura de mystère qui planait au-dessus de la «maison hantée» de Notre-Dame-des-Neiges s’éclaircit peu à peu, grâce au travail de recherche de deux férus d’histoire, Dean Provencher et Dany Larrivée. Ensemble, ils pilotent un projet de mise en valeur de ces vestiges qui sera dévoilé au public le 10 aout à l’église La Riveraine.

Démêler les cordes du monde des marionnettes à Saint-Mathieu-de-Rioux

Quelque part dans un rang de Saint-Mathieu-de-Rioux, une nouvelle offre culturelle a fait son apparition à l’été 2023 dans un vieux bâtiment rénové. Le Théâtre du Guignol, un théâtre permanent de marionnettes fondé il y a 30 ans, a déménagé des Laurentides au Bas-Saint-Laurent. Peu importe la région, le but du marionnettiste Claude Jutras est le même: démystifier le monde des fantoches pour son public.

L’importance de rêver grand pour Gabriel Beauvais

Le Louperivois Gabriel Beauvais a le vent dans les voiles. Le jeune entrepreneur s’apprête à ouvrir une quatrième franchise de la populaire chaîne de restaurants Salvatoré dans l’Est-du-Québec et ce ne serait que le début. Une recette gagnante qu’il doit à plusieurs ingrédients : sa famille, son équipe, mais aussi son état d’esprit. Celui de vouloir réussir, innover et chercher constamment à se dépasser.

Sentence suspendue de deux ans pour des actions indécentes à Notre-Dame-des-Neiges

Le quinquagénaire Gaétan Devost s’est vu imposer une sentence suspendue de deux ans assortie d’une probation de la même durée pour avoir commis des actions indécentes avec l’intention d’insulter ou d’offenser trois victimes, le 22 aout 2021 à Notre-Dame-des-Neiges.

Hommage au grand cœur de Mamie Gigi

Un cœur immense dans les bras, Mamie Gigi apparaît, souriante, dans une aquarelle de la couverture d’un livre pour enfants sur le deuil rédigé par Monica Simard. La mémoire de Gisèle Beaulieu, Mamie Gigi, est gardée en vie et à travers ce projet lumineux. Elle continuera d’avoir un impact positif sur la communauté, cinq ans après son suicide.

Première pelletée de terre du nouveau centre sportif de Saint-Antonin

Le maire de la Ville de Saint-Antonin, Michel Nadeau, a officialisé la toute première pelletée de terre du chantier du nouveau Centre sportif et de sa patinoire couverte attenante, le 14 aout au 21, rue Pelletier.

Un rêve réalisé à plus de 265 km/h pour Mylène Rioux

La pilote automobile de Saint-Antonin, Mylène Rioux, a connu un week-end fort en émotions à la fin du mois de juillet, sur la piste d’accélération de Napierville Dragway. Elle a réussi à établir un nouveau record personnel et acquérir un titre national, tout cela, à sa première course de l’année.

Une traversée du lac Témiscouata à 77 ans

Un homme de 77 ans, originaire de Cabano mais maintenant établi dans la région de Victoriaville, a trouvé une belle façon de profiter de ses vacances estivales dans la région. Léon-Marie Hachez a effectué à une traversée du lac Témiscouata, ce mercredi 14 aout, prouvant qu’il n’y a pas d’âge pour demeurer actif et se lancer de petits défis.

Leïla Beaudoin devient championne internationale WBO

La boxeuse du Témiscouata, Leïla Beaudoin, a de quoi se réjouir. Elle a décroché, ce soir, son tout premier titre en boxe professionnelle. Maintenant championne internationale de la World Boxing Organization (WBO), elle a obtenu sa ceinture après avoir remporté son combat contre la Bolivienne, Lizbeth Crespo.

Un jardin aux racines multicolores

La nourriture rassemble, rapproche et unit. Partager un repas est une façon d’en apprendre davantage sur ses voisins et ses amis. Dans le contexte d’immigration, c’est aussi un excellent point de rencontre culturel, un vecteur d’intégration. Une opportunité mise de l’avant cet été par la Manne rouge de Rivière-du-Loup à travers un projet de jardin communautaire aux racines multicolores.

De nouveaux propriétaires pour le Salon de Quilles Témis

Les trois copropriétaires du Salon de Quilles Témis situé dans le quartier Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac, Michel Ruest et ses deux petits-fils Cédérick et Nathan Ruest-Lajoie, ont décidé de vendre l’entreprise familiale. Ils laisseront le commerce entre de bonnes mains, dès le 1er septembre, à leur gérante depuis trois ans, Karine Lepage-Pellerin, et son conjoint, Luc Chamberland.

Les Jardins Jolis à la recherche d'un nouveau «jardin»

Le Centre de la petite enfance Les Jardins Jolis est à la recherche d'un nouvel emplacement, un terrain pour être plus précis, afin d'y aménager une installation de 54 nouvelles places en service de garde.

Le Bas-Saint-Laurent au cœur du film «Fanny Cloutier»

Des figures importantes du cinéma québécois ont tourné, du 5 au 20 aout, des scènes du film «Fanny Cloutier» dans la municipalité côtière de Notre-Dame-du-Portage. Le long métrage, mettant en vedette Milya Corbeil-Gauvreau dans le rôle principal ainsi que les réputés Éric Bruneau, Claude Legault et Magalie Lépine-Blondeau, sera filmé à 80 % au Bas-Saint-Laurent.

Britanie Cauchon roule droit devant

La prochaine année s’annonce fort occupée pour la cycliste Britanie Cauchon. Rentrée universitaire, championnat canadien sur piste, signature avec une équipe française de première division…la jeune femme de 20 ans vivra les grandes et nouvelles expériences en rafale. Mais elle ne voudrait pas que les choses se passent autrement.

Le Café culturel de la Pointe a gain de cause

Le Café culturel de la Pointe de Rivière-du-Loup pourra officiellement reprendre du service au cours des prochaines semaines, et même être ouvert à l’année. L’exploitant, Stéphane Duclos, a finalement eu gain de cause devant la Régie des alcools, des courses et des jeux, afin de vendre des boissons alcooliques avec son permis de restauration au 80, rue Mackay.

Nouvelle direction et défis à relever au Cégep de Rivière-du-Loup

Soixante étudiants de plus que l’an dernier fréquenteront le Cégep de Rivière-du-Loup au en 2024. L’établissement d’enseignement supérieur n’échappe pas à la tendance à la hausse observée ailleurs au Québec. Pour affronter ce défi, le Cégep peut compter sur une nouvelle directrice générale, Isabelle Cloutier, qui a fait son entrée en poste récemment.

