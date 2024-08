Leïla Beaudoin devient championne internationale WBO

La boxeuse du Témiscouata, Leïla Beaudoin, a de quoi se réjouir. Elle a décroché, ce soir, son tout premier titre en boxe professionnelle. Maintenant championne internationale de la World Boxing Organization (WBO), elle a obtenu sa ceinture après avoir remporté son combat contre la Bolivienne, Lizbeth Crespo.

Beaudoin s’est battu devant ses proches, à Québec, au Centre Vidéotron lors du gala de boxe de son promoteur, Eye of the Tiger Management. Elle aurait dominé le combat, même si son adversaire était très expérimentée (15-8, 4 K.-O.).

Le titre a été décerné sans équivoque à la boxeuse de 28 ans par décision unanime des juges au terme des rondes de ce duel de poids superplumes.

La fiche de Beaudoin compte donc maintenant une victoire de plus : 12-1, 1 K.-O. Son promoteur a indiqué, sur les réseaux sociaux, que la boxeuse s’approchait de plus en plus de la ceinture ultime.

Davantage de détails suivront…