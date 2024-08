Nouvelle direction et défis à relever au Cégep de Rivière-du-Loup

Soixante étudiants de plus que l’an dernier fréquenteront le Cégep de Rivière-du-Loup au en 2024. L’établissement d’enseignement supérieur n’échappe pas à la tendance à la hausse observée ailleurs au Québec. Pour affronter ce défi, le Cégep peut compter sur une nouvelle directrice générale, Isabelle Cloutier, qui a fait son entrée en poste récemment.

Environ 1 140 élèves fréquentent le Cégep de Rivière-du-Loup cette année. Les étudiants étrangers sont au nombre de 165, dont 75 qui sont récemment arrivés en sol louperivois. Isabelle Cloutier est consciente que l’enjeu de la disponibilité des logements étudiants demandera du temps et des efforts concertés. «Cette année, on a logé tous nos étudiants. Nous n’avons pas d’étudiants en situation de précarité. Cependant, il faut continuer à travailler ce dossier-là […] Il faut continuer à en parler et à trouver collectivement des solutions», explique-t-elle.

Certains programmes ont toujours de l’espace pour accueillir des étudiants, comme Techniques d’éducation à l’enfance ou Techniques de pharmacie. Toutefois, l’enjeu principal est la disponibilité des logements. Cette réalité freine le nombre réel d’étudiants qui peuvent être accueillis au Cégep de Rivière-du-Loup.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé le 20 aout son intention de présenter un projet de loi cet automne afin de limiter le nombre d’étudiants étrangers dans les établissements d’enseignement de la province.

«C’est clair que les cégeps de régions sont des joueurs incontournables dans cette réflexion-là. Nos situations et nos besoins sont différents par rapport aux grands centres urbains», ajoute Isabelle Cloutier. Elle indique qu’il faut éviter de voir l’immigration de façon globale sur tout le territoire du Québec. Cette vision doit inclure l’économie, ainsi que les volets éducatif et social.

SUIVI DES NOUVEAUX PROGRAMMES

La première cohorte du nouveau programme de Techniques de pharmacie a obtenu son diplôme le printemps dernier. Un suivi sera fait au cours de l’année afin de réaliser une rétroaction concernant cette nouvelle offre de formation. «Comment [la cohorte] se sent outillée pour être sur le marché du travail ? On veut aussi aller chercher le point de vue des employeurs pour ajuster le programme et nos services», précise la directrice générale du Cégep de Rivière-du-Loup.

La toute première cohorte du programme technique d’Inhalothérapie entame quant à elle sa deuxième année. Les laboratoires neufs ont été livrés au cours des derniers jours.

À partir de cet automne, une nouvelle entente de passerelle de l’AEC en Techniques de réalisation de films documentaires vers le baccalauréat interdisciplinaire en arts, concentration cinéma et vidéo de l’Université du Québec à Chicoutimi entre en vigueur. Les étudiants pourront demander une reconnaissance des acquis pour neuf cours universitaires.

Une nouvelle certification collégiale intitulée «Initiation à la pédagogie musicale» sera offerte à partir du mois d’octobre, en collaboration avec l’École de musique Alain-Caron de Rivière-du-Loup.

UN RÔLE À APPRIVOISER

La nouvelle directrice du Cégep de Rivière-du-Loup fait présentement connaissance avec le milieu communautaire et socioéconomique de Rivière-du-Loup. «J’arrive dans une région où les gens sont naturellement généreux. Il y a beaucoup d’ouverture et d’accueil. Le réseautage est facile», réagit Isabelle Cloutier. Au cours des prochaines semaines, elle se familiarisera avec le domaine de l’enseignement supérieur, qui rime, selon elle, avec autonomie, ouverture et créativité.

Isabelle Cloutier est la première femme à occuper le poste de directrice générale du Cégep de Rivière-du-Loup depuis sa fondation 1969. «Si ça peut être un symbole qui encourage les jeunes femmes à exprimer leur leadership, pourquoi pas ? Je le porterai […] J’ai été un peu surprise. C’est probablement parce que je viens d’un milieu à forte propension féminine, dans le secteur jeunes [des services éducatifs].»

Mme Cloutier compte sur une longue feuille de route dans le milieu de l’éducation. Elle a exercé les fonctions de conseillère pédagogique, de directrice adjointe et de directrice d'écoles secondaires au Centre de services scolaire des Mille-Îles. Depuis 2020, elle était directrice des Services éducatifs du CSSMI.

La nouvelle directrice du Cégep de Rivière-du-Loup dit avoir eu un coup de cœur pour le personnel et pour l’équipe de gestion. Elle compte poursuivre le travail déjà amorcé afin de trouver des solutions pour le logement étudiant et de remédier à la vétusté des bâtiments. Elle compte aussi développer une stratégie pédagogique d’excellence afin d’augmenter le taux de diplomation des étudiantes et étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup.