De nouveaux propriétaires pour le Salon de Quilles Témis

Les trois copropriétaires du Salon de Quilles Témis situé dans le quartier Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac, Michel Ruest et ses deux petits-fils Cédérick et Nathan Ruest-Lajoie, ont décidé de vendre l’entreprise familiale. Ils laisseront le commerce entre de bonnes mains, dès le 1er septembre, à leur gérante depuis trois ans, Karine Lepage-Pellerin, et son conjoint, Luc Chamberland.

C’est le cœur gros, mais avec l’esprit tranquille que Michel Ruest a annoncé la nouvelle le 21 aout. Il tourne ainsi la page sur 30 ans de sa vie. Il a fondé l’entreprise en 1994 par passion et afin d’offrir un lieu de rassemblement et d’amusement aux Témilacois et aux habitants des municipalités limitrophes.

Il se réjouit d’avoir réussi à faire vivre son commerce grâce à l’appui de la population, d’avoir pu jouer un rôle important dans la communauté, notamment par l’organisation du Quillethon Lorraine Ouellet-Castonguay et d’avoir contribué à l’économie de la ville.

Toutefois, il ne cache pas que la pandémie de COVID-19 a été un coup dur. Cette période a vidé les copropriétaires autant financièrement que psychologiquement. Ils ont tout de même continué malgré tout et se sont relevés de cette épreuve afin de remettre l’entreprise sur pied. «Il y a deux ans, je ne pensais jamais qu’on allait faire ça, la montagne était énorme», a-t-il commenté.

«Ce qui se passe présentement, ça me touche énormément […] mais ça me fait moins mal parce que c’est Karine qui prend la relève», a partagé Michel Ruest.

UNE RELÈVE PASSIONNÉE

Auparavant journalière dans une usine, Karine Lepage-Pellerin a rapidement gravi les échelons jusqu’à être cheffe d’équipe et effectuer plusieurs tâches, dont de la gestion. Elle a découvert le monde des quilles il y a environ 10 ans avec des collègues de travail. Recrutée par les frères Ruest-Lajoie et leur grand-père, elle est entrée dans l’équipe du salon, en 2021, comme si elle entrait dans la famille.

Quand l’occasion d’acheter le Salon de Quilles Témis lui a été présentée, elle a immédiatement foncé dans ce nouveau défi. Après avoir passé trois ans de sa vie dans une entreprise où elle se sentait à sa place, elle ne voulait pas recommencer à zéro de nouveau. Elle souhaitait aussi que l’endroit reste ouvert pour la population témiscouataine. Elle a donc choisi de pousser son aventure encore plus loin.

«J’ai autant trouvé une passion dans les quilles, que derrière le comptoir», a-t-elle confié. Dans les premiers mois, Karine Lepage-Pellerin pourra compter sur l’aide de Michel Ruest, qui prendra une retraite bien méritée, et des frères Ruest-Lajoie, qui se tournent vers de nouveaux projets de carrière. Que M. Ruest lui laisse ce qu’il a fondé, témoigne d’une belle confiance, indique-t-elle.

La copropriétaire compte continuer l’organisation du Quillethon Lorraine Ouellet-Castonguay, un évènement majeur dans la région. Il permet, notamment, d’assurer des revenus à l’organisme Ligne de vie du Témiscouata. Michel Ruest l’aidera d’ailleurs à préparer la prochaine édition l’an prochain.