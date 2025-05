La Ville de Rivière-du-Loup invite les citoyens à animer leur quartier

Les mots rassemblent, unissent et guérissent même parfois. C’est dans cet esprit que les villes de Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles, Témiscouata-sur-le-Lac, Pohénégamook et Saint-Pascal accueillent ces jours-ci un tableau Nidanay, installé de façon permanente, afin de briser l’isolement, favoriser la bienveillance et prévenir le ...