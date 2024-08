Première pelletée de terre du nouveau centre sportif de Saint-Antonin

Le maire de la Ville de Saint-Antonin, Michel Nadeau, a officialisé la toute première pelletée de terre du chantier du nouveau Centre sportif et de sa patinoire couverte attenante, le 14 aout au 21, rue Pelletier.

«On a la larme à l’œil, parce que ça fait des années qu’on a parti ce projet-là. Ça remonte à 6 ou 7 ans», rappelle Michel Nadeau. La pandémie et l’inflation sont venus perturber les démarches. «Il faut s’occuper de nos jeunes. C’est au côté politique de s’organiser pour avoir les entrées [financières] que ça prend», complète M. Nadeau. Selon ce dernier, l’ancien bâtiment était désuet et il avait fait son temps. L’objectif est que les travaux soient terminés à temps pour accueillir le prochain Festival country de Saint-Antonin, en juin 2025.

Le projet totalise 6,6 M$ et il est financé en partie par le Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives du ministère de l’Éducation du Québec (2 M$) et par Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (environ 1,3 M$).

La Ville de Saint-Antonin y contribuera également pour 2 M$, tandis que la Corporation du centre sportif de Saint-Antonin octroiera 200 000 $ à ce projet. Ce dernier montant a été amassé au cours des dernières années lors d’évènements de financement, comme la Super Démolition de Saint-Antonin.

D’autres partenaires financiers seront approchés pour soutenir le financement de ce projet, dont 1,1 M$ sont encore à confirmer. Une campagne de sociofinancement sera également lancée pour inciter les entreprises et la population à y participer directement.

«Je suis convaincue que ce nouveau centre sportif et cette patinoire couverte feront le grand bonheur des gens de Saint-Antonin et des alentours […] Je souligne le travail acharné du comité du centre sportif et du support incontestable de la Ville de Saint-Antonin», Amélie Dionne

Le député de Montmagny-L’Islet-Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a souligné les perspectives de développement à la fois touristique et événementiel qui seront générées par ces infrastructures. Le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé, s’est quant à lui permis de rêver à des parties de hockey en plein air, et à l’organisation d’une classique hivernale mettant en vedette des équipes régionales.

La salle communautaire du nouveau centre sportif pourra accueillir entre 135 et 150 personnes lors d’évènements privés et des activités pourront s’y tenir 12 mois par année.

Rappelons qu’en septembre 2023, la Ville de Saint-Antonin avait adopté un règlement d’emprunt totalisant 7,46 M$ pour la construction du Centre sportif. Le contrat a été confié à l’entreprise Marcel Charest et Fils de Saint-Pascal, pour un montant de 6 263 650 $, toutes options incluses. Les plans sont signés par la firme Atelier Guy_Architectes.

Le 5 aout, les pelles mécaniques avaient complètement démoli l’ancien centre sportif. Le bâtiment avait été construit en 1965 et ne répondait plus aux besoins de la population. Ce site accueille chaque année des milliers de spectateurs lors du Festival country de Saint-Antonin et de la Super Démolition.