Un rêve réalisé à plus de 265 km/h pour Mylène Rioux

La pilote automobile de Saint-Antonin, Mylène Rioux, a connu un week-end fort en émotions à la fin du mois de juillet, sur la piste d’accélération de Napierville Dragway. Elle a réussi à établir un nouveau record personnel et acquérir un titre national, tout cela, à sa première course de l’année.

Au volant de son Acura Integra 1998, Mylène Rioux a franchi, le 27 juillet dernier, le quart de mile en seulement 8,78 secondes, atteignant une vitesse de plus de 165 mph, soit 265 km/h. «C’est vraiment un rêve qui s’est accompli», a-t-elle exprimé avec fierté. «L’adrénaline est au max. C’est quelque chose qui est difficile à décrire.»

Mylène Rioux a non seulement débuté sa saison en force en établissant un nouveau record personnel, mais elle s’est également mérité le titre de la femme la plus rapide de sa classe, la «Sport Front-Wheel-Drive» (SFWD), au Canada.

«On n’est pas beaucoup de femmes dans cette classe-là. J’en connais une autre qui est en Ontario, elle avait roulé 8,98 secondes. C’était comme un petit défi supplémentaire de pouvoir aller au-delà de ça […] C’est un autre accomplissement», a-t-elle confié.

Mylène Rioux et son conjoint, Éric April, ont investi beaucoup de temps et d’argent sur ce bolide de performance, plus particulièrement dans les deux dernières années. «On travaille vraiment beaucoup d’heures dans une semaine, et on met vraiment beaucoup d’argent pour, au final, en profiter 8 secondes. Mais, ce sont 8 secondes qui sont vraiment inoubliables», a expliqué la pilote. Une belle récompense pour le couple de passionnés, qui ont aussi dû faire de nombreux sacrifices pour parvenir à un tel résultat.

La course automobile a toujours été une affaire de famille pour Mylène Rioux, qui baigne depuis toute petite dans cet univers. «Mon parrain avait une équipe de course quand j’étais jeune. J’ai grandi là-dedans», a-t-elle précisé. Aujourd’hui, c’est à son tour de transmettre la même passion, qu’elle partage avec son conjoint, à ses enfants. «On amène nos enfants avec nous. On essaie de leur partager la passion et leur montrer que si tu as des rêves dans la vie, que tu travailles pour et que tu y crois, il y a des bonnes chances que ça arrive. J’essaie de leur montrer la persévérance, de ne pas abandonner.»

Mylène Rioux sera de retour sur la piste de Napierville Dragway dans quelques jours. D’ici là, le duo redoublera d’efforts afin d’optimiser le véhicule. «On va essayer de l’améliorer encore, et de minimiser les bris parce qu’on pousse 1000 forces sur un 4 cylindres. On va continuer à progresser au courant de la saison.»

Si tout se déroule comme prévu, Mylène Rioux pourrait bientôt écraser l’accélérateur de son Integra 1998 pour une toute première fois sur la piste américaine.

L’été dernier, Mylène Rioux a également eu la chance de participer à la cinquième saison de l’émission Les Génies de la vitesse, animée par Marie-Lyne Joncas. L’épisode la concernant devrait être diffusé cet automne, en novembre.