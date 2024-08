Britanie Cauchon roule droit devant

La prochaine année s’annonce fort occupée pour la cycliste Britanie Cauchon. Rentrée universitaire, championnat canadien sur piste, signature avec une équipe française de première division…la jeune femme de 20 ans vivra les grandes et nouvelles expériences en rafale. Mais elle ne voudrait pas que les choses se passent autrement.

À peine revenue de France, Britanie Cauchon s’apprêtait à quitter pour un camp de perfectionnement à Gatineau quand elle a pris l’appel d’Info Dimanche. À l’approche de son entrée à l’Université Laval en actuariat, les moments de détente sont rares, admet-elle, mais l’athlète demeure emballée par les promesses des prochains mois.

Si elle demeure au Québec cet automne, occupée par ses premiers pas universitaires, l’athlète originaire de Saint-Alexandre-de-Kamouraska ne sera jamais trop loin de son vélo afin de poursuivre sa préparation en vue des championnats canadiens de cyclisme sur piste prévus au début 2025. Elle travaillera également pour son retour sur le Vieux-Continent en février.

TRAVAIL D’ÉQUIPE

Cette nouvelle opportunité, prochaine étape dans sa carrière sportive, elle la doit à son plus récent séjour en France, plus précisément dans la région des Pays de la Loire (Vendée). Ces dernières semaines, Britanie s’est joint à un club qui compte sur une équipe féminine de première division, le meilleur niveau sous les professionnelles. Avec elle, l’athlète a participé à différents entrainements, dont un stage en montagne. Elle a aussi pris part à quelques compétitions, ne manquant pas sa chance d’être remarquée.

«Mon objectif, c’était de prendre de l’expérience et de bâtir mon réseau de contacts. C’est positif, j’ai vécu des expériences qui ont été très enrichissantes», a-t-elle confié.

Lors de sa première compétition, Britanie avait par exemple le rôle d’appuyer la leader de son équipe. Elle n’avait donc pas un objectif de performance individuelle, mais plutôt de contribuer au succès d’ensemble de sa formation.

«Je devais permettre à une des filles d’être sur le podium au classement final. Tout au long de l’épreuve, j’ai travaillé pour elle, j’ai attaqué pour elle, j’ai pris les coups et je l’ai protégée», a-t-elle expliqué. «J’ai beaucoup appris à ce niveau-là», a-t-elle ajouté. «Plus tu montes dans les niveaux, plus la force de l’équipe est importante.»

Britanie raconte qu’elle s’est blessée lors d’une vilaine chute à sa dernière compétition en France. Elle a subi une entorse acromio-claviculaire. Heureusement, les tests ont révélé qu’il y a eu plus de peur que de mal. Une mauvaise chance qui ne l’a pas empêchée d’être rapidement de retour dans l’entourage de l’équipe pour appuyer ses coéquipières. Un esprit d’équipe et une belle attitude qui ne sont pas passés inaperçus.

«J’étais impliquée et je pense [que les équipes] ont apprécié ce côté-là», a-t-elle partagé.

«Je crois aussi avoir démontré que je suis une athlète complète, polyvalente et qui veut apprendre. Des équipes ont trouvé que je roulais fort, que je roulais bien et que la manière dont je courrais aidait mon équipe.»

CONTRAT

Britanie Cauchon est actuellement en discussion avec différentes équipes françaises de division 1. Si elle évalue ses options, priorisant celles qui lui permettront de rouler et d’étudier à distance, elle soutient que son retour en France est pratiquement assuré.

«Une équipe n’attend que ma confirmation, mais je veux vraiment prendre le temps de bien évaluer tout ça. C’est beaucoup de logistique pour trouver la situation la plus favorable.»

Si tout se déroule pour le mieux, elle devrait demeurer en Europe plusieurs mois, jusqu’à la fin de l’été suivant. Sur cette période, elle aura l’opportunité de compétitionner contre des athlètes de haut niveau et peut-être, aussi, d’être vue par des formations professionnelles.

Britanie Cauchon n’a jamais caché que son objectif ultime, en cyclisme, est d’atteindre les rangs professionnels. Elle compte néanmoins mettre les efforts nécessaires dans ses études qui sont aussi une priorité. «Ce sera un défi, mais c’est vraiment important», a-t-elle soutenu.

En France, elle a eu l’opportunité d’assister au prestigieux Tour de France masculin. Au cours des prochains jours, elle tentera aussi de garder un œil sur le Tour de France féminin. Ce sera difficile de trouver une meilleure inspiration, alors que quelques cyclistes québécoises tentent de s’y imposer. Des athlètes qui, il n’y a pas si longtemps, empruntaient des chemins similaires au sien.