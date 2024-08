Les Jardins Jolis à la recherche d'un nouveau «jardin»

Le Centre de la petite enfance Les Jardins Jolis est à la recherche d'un nouvel emplacement, un terrain pour être plus précis, afin d'y aménager une installation de 54 nouvelles places en service de garde. C'est que le ministère de la Famille a rejeté l'emplacement qui a été retenu, soit l'ancienne Pizzéria Témis, dont le bâtiment est situé à l'intersection des rues Témiscouata et Alfred-Fortin à Rivière-du-Loup.

Malgré la déception, la directrice générale du CPE, Mary-Eve Gauvin, demeure optimiste. «Ce n'est pas le projet qui fait l'objet d'un refus, mais le site que nous avions privilégié. Le projet en tant que tel va de l'avant, mais nous devons changer d'opportunité, faire l'achat d'un terrain et construire une installation neuve», résume-t-elle.

Mme Gauvin n'anticipait pas un refus, notamment en raison de la synergie entre l'emplacement retenu et les installations de la rue Thomas-Jones, de Premier Tech et de la rue Frontenac. Aucun autre site n'avait donc été ciblé. «On a déjà entamé des démarches et nous avons des possibilités sur la table», poursuit la directrice générale. Cette dernière se dit certaine de trouver un nouvel emplacement et de pouvoir y construire sa future installation.

Une rapide recherche permet de constater que le ministère privilégie dans les projets réalisés ces dernières années des constructions neuves. La directrice générale reconnait qu'il est plus simple d'obtenir l'aval lorsque le bâtiment répond aux dernières exigences du Code du bâtiment. «Effectivement c'est plus complexe lorsqu'il s'agit d'un réaménagement. Le site était parfait pour nous, c'était central, mais on demeure positif et on va de l'avant.»

54 NOUVELLES PLACES

Le projet initial faisait état de 60 nouvelles places, mais 6 places ont été transférées dans le projet d'agrandissement de La Relève des Mousses, l'installation située à proximité du siège social de Premier Tech. «L'agrandissement sera réalisé plus rapidement, on a donc récupéré 6 places, et donc de les concrétiser bien avant», précise Mme Gauvin.

La future installation comptera donc 54 places, dont 15 pour les poupons, réparties en pouponnière double et simple, respectivement de 10 et 5 poupons. Les 39 places restantes seront dédiées à des groupes multiâges.

L'horizon de 2026 est toujours dans le collimateur du CPE Les Jardins Jolis. Toutefois, les administrateurs ne se bercent pas d'illusions, et ils sont conscients que des retards peuvent être engendrés tant par la recherche du terrain que par la construction du bâtiment.