Fierté à la Maison Martin-Matte de Trois-Pistoles

Cinq ans après son ouverture en pleine pandémie, sans cérémonie officielle de la Maison Martin-Matte de Trois-Pistoles, L’Association l’Éveil des Basques a organisé une journée portes ouvertes en présence de la députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Amélie Dionne, de représentants de la Fondation Martin-Matte, ainsi que de plusieurs donateurs et partenaires.

Ouverte le 1er juin 2020, la Maison Martin-Matte accueille actuellement 14 personnes vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience physique, et héberge également, de façon exceptionnelle, quelques personnes ayant une déficience intellectuelle.

Ce projet novateur, porté par l’Éveil des Basques, est une première dans l’Est-du-Québec. Il répond à un besoin essentiel : offrir un milieu de vie sécuritaire, stimulant et adapté pour les personnes en situation de handicap.

Grâce au soutien financier du CISSS du Bas-Saint-Laurent, l’Éveil des Basques assure une présence continue dans la maison, en offrant accompagnement personnalisé et activités variées. Ce soutien contribue à faire de cet endroit un véritable milieu de vie, axé sur l’autonomie, le respect et le bien-être des locataires.

«Déjà cinq ans d’activités se sont écoulés, et la fébrilité était bien présente! Nous avions très hâte de remercier toutes celles et ceux qui ont cru en ce projet. Aujourd’hui, ils peuvent voir concrètement le fruit de leur engagement», s’est réjoui Marie-Eve Ouellet, codirectrice de l’Éveil des Basques et responsable de la Maison Martin-Matte.

La journée portes ouvertes a permis aux visiteurs de découvrir les installations, de rencontrer les locataires et le personnel, et de souligner toute l’importance de ce projet dans la région. Elle a aussi été l’occasion de faire rayonner la mission de l’organisme auprès du grand public.

«Cette initiative est essentielle pour les personnes vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience physique. Chaque personne devrait pouvoir choisir un milieu de vie qui respecte son rythme, favorise son autonomie et lui offre un environnement sécuritaire et stimulant. La Maison Martin-Matte de Trois-Pistoles incarne parfaitement cette vision et c’est une grande fierté d’avoir un tel service, chez nous, dans notre région», a souligné Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata.

«J’aimerais remercier la fondation Martin-Matte d’avoir choisi Trois-Pistoles pour y construire la première maison dans l’Est-du-Québec. C’est touchant et ça démontre que notre communauté est accueillante, chaleureuse et pleine de caractère», a déclaré Philippe Guilbert, maire de Trois-Pistoles.