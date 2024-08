Une traversée du lac Témiscouata à 77 ans 

Un homme de 77 ans, originaire de Cabano mais maintenant établi dans la région de Victoriaville, a trouvé une belle façon de profiter de ses vacances estivales dans la région. Léon-Marie Hachez a effectué à une traversée du lac Témiscouata, ce mercredi 14 aout, prouvant qu’il n’y a pas d’âge pour demeurer actif et se lancer de petits défis.

Le septuagénaire a parcouru la distance d’environ deux kilomètres qui sépare la montagne du Fourneau à la plage de Cabano en une cinquantaine de minutes. Un bel accomplissement qu’il a célébré avec le sourire à sa sortie de l’eau, visiblement très fier.

«Ç’a très bien été», a-t-il partagé. «L’eau était calme, il n’y avait aucune vague.»

Léon-Marie Hachez revient dans sa région natale tous les étés. Habile nageur, il s’était donné l’objectif d’effectuer une traversée du lac pour son 75e anniversaire, en 2022. Un défi qu’il avait su relever avec brio et qui est devenu une tradition depuis. L’an dernier, la force des vents avait toutefois compliqué son périple. Il avait été contraint de ne pas le compléter.

«Cette fois, j’ai réussi à traverser assez facilement pour un bonhomme de mon âge. La lac était étale, il n’avait pas une ride», a imagé, en riant, le nageur qui a alterné en le «crawl» et la brasse.

Natif de Cabano, Léon-Marie Hachez soutient avoir un attachement particulier pour le lac Témiscouata. Non seulement a-t-il été élevé à proximité, il a opéré une entreprise du nom de Cabano Marina pendant plusieurs années entre 1969 et 1978.

«J’offrais de petites croisières d’environ une heure sur le lac avec un bateau-promenade», s’est-il remémoré. «À cette époque, la plage était noire de monde. C’était un lieu de rassemblement exceptionnel, l’une des plus belles de la région et du Bas-Saint-Laurent.»

Toujours très actif, l’endroit était tout indiqué pour la réalisation d’un petit défi sportif. Encore aujourd’hui, il nage dans la piscine de sa résidence tous les jours, accumulant chaque fois une centaine de longueurs. «Un petit kilomètre» au quotidien qui a vraisemblablement fait la différence dans les eaux libres du lac cette semaine.

POUR UNE PISCINE PUBLIQUE

Parlant de piscine, Léon-Marie Hachez a plaidé pour la construction d’une piscine publique à Témiscouata-sur-le-Lac, en entrevue avec Info Dimanche. Il estime dommage que les citoyens de la ville doivent se déplacer vers Dégelis ou Rivière-du-Loup pour profiter d’une telle infrastructure sportive.

Une piscine publique, croit-il, pourrait contribuer à un mode de vie actif durant la saison hivernale, mais aussi faciliter le suivi de cours de natation. Un essentiel à proximité d’un des lacs les plus achalandés de la région.

«Cette situation me désole. Le lac Témiscouata est extraordinaire, et les gens peuvent en profiter l’été, mais une piscine publique, près de la polyvalente par exemple, ce serait formidable», a-t-il soutenu. «La natation, c’est aussi très accessible et peu couteux. Il me semble que ça ferait du bien», a-t-il ajouté.

L’an prochain, Léon-Marie Hachez envisage de joindre l’utile à l’agréable. Il aimerait encourager la population à traverser avec lui le lac Témiscouata. Il profiterait de cette opportunité pour promouvoir davantage la construction d’une piscine publique, lancer des démarches auprès des instances municipales et peut-être même récolter des fonds. «Je vais lancer le défi à la jeunesse», a-t-il dit.

Cette année, pour sa traversée, M. Hachez était accompagné de proches qui le suivaient à bord d’une embarcation. Il avait aussi une bouée de sauvetage attachée à la taille. Il a tenu à remercier les sauveteurs de la plage pour leur soutien durant sa préparation dans les jours précédents.